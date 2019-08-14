Режиссер Глеб Панфилов опроверг сообщения о своей госпитализации

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Известный режиссер Глеб Панфилов опроверг информацию СМИ о своей госпитализации с инфарктом.

Ранее ряд СМИ написал, что 85-летнего Панфилова якобы экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на инфаркт.

"Я, конечно, опровергаю информацию, которая прошла в СМИ, о моей госпитализации", - сказал Панфилов РИА Новости.

"Я был в больнице, но сейчас уже еду домой. Дело ведь вот в чем: рабочий сезон на исходе, мы с Инной Михайловной (Чуриковой – ред.) еще не отдыхали, поэтому профилактика не помешает", - отметил Панфилов.