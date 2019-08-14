Режиссер Глеб Панфилов опроверг сообщения о своей госпитализации

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Известный режиссер Глеб Панфилов опроверг информацию СМИ о своей госпитализации с инфарктом.
Ранее ряд СМИ написал, что 85-летнего Панфилова якобы экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на инфаркт.
"Я, конечно, опровергаю информацию, которая прошла в СМИ, о моей госпитализации", - сказал Панфилов РИА Новости.
"Я был в больнице, но сейчас уже еду домой. Дело ведь вот в чем: рабочий сезон на исходе, мы с Инной Михайловной (Чуриковой – ред.) еще не отдыхали, поэтому профилактика не помешает", - отметил Панфилов.
Режиссер Глеб Панфилов родился в 1934 году, закончил операторский и режиссерский факультеты ВГИКа. Его первым художественным фильмом стала картина "В огне брода нет". Панфилов снял такие фильмы, как "Начало", "Прошу слова", "Мать", "Романовы. Венценосная семья", сериал "В круге первом". Также является театральным режиссером.