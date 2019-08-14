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РИА Новости

Аппарат Акимова получил предложение ФАС о приватизации "Победы"

19:26 14.08.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту "Внуково" имени А. Н. Туполева
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аппарат вице-премьера Максима Акимова получил письмо главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева с предложением приватизировать авиакомпанию "Победа", инициатива изучается, сообщил РИА Новости официальный представитель вице-премьера.
"Подтверждаю получение письма с инициативами", - сказал он, добавив, что предложение изучается.
В среду в пресс-службе ФАС сообщили РИА Новости, что Артемьев направил министру транспорта РФ Евгению Дитриху и вице-премьеру Максиму Акимову, который курирует транспортную отрасль, письмо с предложением приватизировать "Победу".
Как объяснил это предложение замглавы ведомства Александр Редько, "Победа" должна развивать внутренние направления или выходить из группы "Аэрофлот" и конкурировать с ней.
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ФАСПобеда (авиакомпания)Максим АкимовИгорь АртемьевРоссияЭкономика
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