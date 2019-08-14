Аппарат Акимова получил предложение ФАС о приватизации "Победы"

Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту "Внуково" имени А. Н. Туполева

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аппарат вице-премьера Максима Акимова получил письмо главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева с предложением приватизировать авиакомпанию "Победа", инициатива изучается, сообщил РИА Новости официальный представитель вице-премьера.

"Подтверждаю получение письма с инициативами", - сказал он, добавив, что предложение изучается.

В среду в пресс-службе ФАС сообщили РИА Новости, что Артемьев направил министру транспорта РФ Евгению Дитриху и вице-премьеру Максиму Акимову, который курирует транспортную отрасль, письмо с предложением приватизировать "Победу".