В США призывали путешественников проявлять крайнюю осторожность в Гонконге

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Госдеп США призывает путешественников проявлять крайнюю осторожность в Гонконге в связи с протестами, следует из опубликованного заявления.

США повысили уровень опасности для поездок в Гонконг до второго уровня. "Проявляйте повышенную осторожность в Гонконге из-за гражданских беспорядков", - говорится в заявлении.

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что начиная с июня 2019 года в различных районах Гонконга, в том числе в международном аэропорту Гонконга, состоялось несколько крупных и небольших политических демонстраций.

"Большинство из них были мирными, но некоторые стали конфронтационными и привели к насильственным столкновениям. Полиция использовала различные меры в борьбе с толпой, включая слезоточивый газ. Эти демонстрации, которые могут проходить без уведомления, вероятно, продолжатся", - говорится в сообщении.

Предупреждение госдепартамента появилось на фоне сообщений, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом. В частности, об этом написал в Twitter во вторник президент США Дональд Трамп, который сослался на данные американской разведки.

Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днем ранее он перестал функционировать из-за протестов. В понедельник днем демонстранты оккупировали залы вылетов и прилетов, что привело к прекращению функционирования аэропорта. Работа транспортного хаба возобновилась во вторник утром, но несмотря на это, около 300 рейсов были отменены.

Напряжение усилило заявление представителя канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Яна Гуана о том, что китайские власти усматривают в насильственных действиях демонстрантов первые "ростки терроризма".