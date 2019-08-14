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РИА Новости

В США призывали путешественников проявлять крайнюю осторожность в Гонконге

19:24 14.08.2019
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© REUTERS / Tyrone SiuАкция протеста в аэропорту Гонконга
Акция протеста в аэропорту Гонконга
© REUTERS / Tyrone Siu
Акция протеста в аэропорту Гонконга. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Госдеп США призывает путешественников проявлять крайнюю осторожность в Гонконге в связи с протестами, следует из опубликованного заявления.
США повысили уровень опасности для поездок в Гонконг до второго уровня. "Проявляйте повышенную осторожность в Гонконге из-за гражданских беспорядков", - говорится в заявлении.
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Иностранные пассажиры в Гонконге поделились мнением о протестах в аэропорту
В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что начиная с июня 2019 года в различных районах Гонконга, в том числе в международном аэропорту Гонконга, состоялось несколько крупных и небольших политических демонстраций.
"Большинство из них были мирными, но некоторые стали конфронтационными и привели к насильственным столкновениям. Полиция использовала различные меры в борьбе с толпой, включая слезоточивый газ. Эти демонстрации, которые могут проходить без уведомления, вероятно, продолжатся", - говорится в сообщении.
Предупреждение госдепартамента появилось на фоне сообщений, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом. В частности, об этом написал в Twitter во вторник президент США Дональд Трамп, который сослался на данные американской разведки.
Акция протеста в аэропорту Гонконга
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Эксперт о протестах в Гонконге: многие жители не поддерживают "бузотеров"МИД Китая вновь призвал США "не совать нос в дела Гонконга". В эфире радио Sputnik руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев прокомментировал ситуацию.
Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днем ранее он перестал функционировать из-за протестов. В понедельник днем демонстранты оккупировали залы вылетов и прилетов, что привело к прекращению функционирования аэропорта. Работа транспортного хаба возобновилась во вторник утром, но несмотря на это, около 300 рейсов были отменены.
Напряжение усилило заявление представителя канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Яна Гуана о том, что китайские власти усматривают в насильственных действиях демонстрантов первые "ростки терроризма".
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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