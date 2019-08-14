Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T19:15Z
https://ria.ru/20190814/1557511003.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152734/78/1527347805_0:52:3072:1780_1036x0_80_0_0_417825a4fccd999164822ddae9af2fe2.jpg
РИА Новости

В России могут ввести льготы для абитуриентов, потерявших родителей

19:15 14.08.2019
766
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкСписки поступивших абитуриентов
Списки поступивших абитуриентов
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Списки поступивших абитуриентов. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министерство просвещения РФ подготовило законопроект, согласно которому совершеннолетние школьники и абитуриенты колледжей и профучилищ, могут получить те же льготы, что и дети-сироты, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
По действующему законодательству дети-сироты имеют право на бесплатное питание, комплект одежды и обуви, проживание в жилом помещении или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской помощи. Кроме того, они получают соцподдержку до завершения профобразования или прохождения профобучения.
Женщина с ребенком
2 августа, 23:18РИА Новости
Путин подписал закон об увеличении детских пособий
"Законопроектом предлагается предоставить аналогичные права лицам, достигшим возраста 18 лет, потерявшим в период обучения по основным общеобразовательным программам - образовательным программам основного общего образования или среднего общего образования, обоих родителей или единственного родителя", - говорится в проекте.
Такие же права предлагает предоставить абитуриентам 18-23 лет, потерявшим родителей во время поступления на бюджетное отделение очной формы обучения по основным профобразовательным программам или по программам профподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
610001
Обсудить 0
Министерство просвещения РоссииРоссияОбщество
Рекомендуем
Бурый медведь
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
РИА
Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Свадьба дальнобойщиков
В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Лента
новостей
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
Фельдшер скорой
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Инспектор дорожно-патрульной службы
Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
Теплоход на Оби
На Оби экипаж теплохода спас судно с 50 пассажирами, несшееся на камни
Празднование Национального дня Швеции. 6 июня 2005
"Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма"
Ирина Шейк и Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. 7 мая 2018
Разлучница Гага, гордая Беллуччи, ветреный Кейдж. Громкие расставания звезд
Проводник в вагоне нового скоростного поезда Стриж, отправляющегося по маршруту Москва - Нижний Новгород с перрона Курского вокзала
Россиянам рассказали, нужно ли самим собирать постельное белье в поездах
Сотрудник в офисе
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
23:25К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan
23:19Постпред Польши сообщила возможную дату заседания по Кашмиру в Совбезе ООН
23:15В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре
23:11Трамп обрушился на ФРС с критикой за "слишком медленное" снижение ставки
Лента новостейМолния