В России могут ввести льготы для абитуриентов, потерявших родителей

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министерство просвещения РФ подготовило законопроект, согласно которому совершеннолетние школьники и абитуриенты колледжей и профучилищ, могут получить те же льготы, что и дети-сироты, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
По действующему законодательству дети-сироты имеют право на бесплатное питание, комплект одежды и обуви, проживание в жилом помещении или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской помощи. Кроме того, они получают соцподдержку до завершения профобразования или прохождения профобучения.
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"Законопроектом предлагается предоставить аналогичные права лицам, достигшим возраста 18 лет, потерявшим в период обучения по основным общеобразовательным программам - образовательным программам основного общего образования или среднего общего образования, обоих родителей или единственного родителя", - говорится в проекте.
Такие же права предлагает предоставить абитуриентам 18-23 лет, потерявшим родителей во время поступления на бюджетное отделение очной формы обучения по основным профобразовательным программам или по программам профподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.