В России могут ввести льготы для абитуриентов, потерявших родителей

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министерство просвещения РФ подготовило законопроект, согласно которому совершеннолетние школьники и абитуриенты колледжей и профучилищ, могут получить те же льготы, что и дети-сироты, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По действующему законодательству дети-сироты имеют право на бесплатное питание, комплект одежды и обуви, проживание в жилом помещении или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской помощи. Кроме того, они получают соцподдержку до завершения профобразования или прохождения профобучения.

"Законопроектом предлагается предоставить аналогичные права лицам, достигшим возраста 18 лет, потерявшим в период обучения по основным общеобразовательным программам - образовательным программам основного общего образования или среднего общего образования, обоих родителей или единственного родителя", - говорится в проекте.