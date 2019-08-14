Пропавшего в горах КБР шестилетнего мальчика из Башкирии нашли живым

НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Пропавшего в горах в Эльбрусском районе шестилетнего мальчика из Башкирии нашли, медицинская помощь ему не требуется, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что в 16.10 мск в среду в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-су пропал мальчик 2013 года рождения из Республики Башкортостан. На поиски ребенка выдвинулись 11 спасателей на двух единицах техники, 46 сотрудников полиции, а также 20 добровольцев и родственников пропавшего.