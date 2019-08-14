Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T19:21Z
https://ria.ru/20190814/1557510981.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155683/41/1556834156_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_36487b205606b973edc71b73abf14160.jpg
РИА Новости

Пропавшего в горах КБР шестилетнего мальчика из Башкирии нашли живым

19:14 14.08.2019 (обновлено: 19:21 14.08.2019)
2043
© Фото : Pixabay/ kaliberdaЭльбрус
Эльбрус
© Фото : Pixabay/ kaliberda
НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Пропавшего в горах в Эльбрусском районе шестилетнего мальчика из Башкирии нашли, медицинская помощь ему не требуется, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что в 16.10 мск в среду в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-су пропал мальчик 2013 года рождения из Республики Башкортостан. На поиски ребенка выдвинулись 11 спасателей на двух единицах техники, 46 сотрудников полиции, а также 20 добровольцев и родственников пропавшего.
"Пропавшего ребенка нашли живым и невредимым в районе альплагеря "Уллу-Тау". Медицинская помощь ему не потребовалась", - говорится в сообщении.
Сбор грибов в Подмосковье
5 августа, 11:37РИА Новости
В Кузбассе нашли пропавшего грибника и его сыновей живыми
4310012
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмМЧСЭльбрусский районБашкортостанПроисшествия
Рекомендуем
Бурый медведь
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
РИА
Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Свадьба дальнобойщиков
В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Лента
новостей
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
Фельдшер скорой
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками
Теплоход на Оби
На Оби экипаж теплохода спас судно с 50 пассажирами, несшееся на камни
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Инспектор дорожно-патрульной службы
Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
Празднование Национального дня Швеции. 6 июня 2005
"Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма"
Ирина Шейк и Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. 7 мая 2018
Разлучница Гага, гордая Беллуччи, ветреный Кейдж. Громкие расставания звезд
Окрестности горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
Шестилетний мальчик из Башкирии пропал в горах Кабардино-Балкарии
Сотрудник в офисе
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
23:25К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan
23:19Постпред Польши сообщила возможную дату заседания по Кашмиру в Совбезе ООН
23:15В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре
23:11Трамп обрушился на ФРС с критикой за "слишком медленное" снижение ставки
Лента новостейМолния