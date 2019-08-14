Власти Йемена выдвинули условие для начала диалога с сепаратистами

Члены южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019 . Архивное фото

Члены южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019

ДОХА, 14 авг - РИА Новости. МИД Йемена потребовал от захвативших столицу Южного Йемена Аден сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена покинуть захваченные ими позиции в качестве условия для начала диалога, написал в социальной сети Twitter заместитель министра иностранных дел Йемена Мухаммед Абдалла аль-Хадрами.

В Адене, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Совету, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец Маашик. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. На следующий день после этого Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде, чтобы загасить конфликт. Сепаратисты ответили согласием на это предложение.

"Правительство приветствовало призыв братской Саудовской Аравии созвать встречу, чтобы прекратить последствия переворота в Адене. Однако сначала нужно выполнить сказанное в заявлении коалиции, чтобы Переходный совет оставил занятые им за прошедшие дни позиции до начала любого диалога", - заявил аль-Хадрами.

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, а также ряд йеменских политиков поддержку сепаратистам оказывают ОАЭ. В минувший понедельник наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейид Аль Нахайян нанес визит в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с королем и кронпринцем, после чего Аль Нахайян заявил о единстве позиций двух стран в отношении конфликта в Йемене и призвал йеменских соперников в Адене сесть за стол переговоров.