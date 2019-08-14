Вокзал в Донецке впервые за пять лет начнет отправлять пригородные поезда

Донецкий железнодорожный вокзал до начала конфликта в Донбассе считался одним из самых современных на Украине. На его реконструкцию к чемпионату Европы по футболу в 2012 году было потрачено более 120 миллионов долларов. Ежесуточно он принимал до 35 тысяч пассажиров и более 60 поездов, в том числе из России и Казахстана. В начале конфликта он подвергался обстрелам. В августе 2014 года из-за боевых действий полностью прекратил принимать и отправлять поезда. В ДНР заявляли, что полноценную работу вокзал сможет возобновить только после прекращения боевых действий. Пока же пассажирские поезда к границе с Россией и в ЛНР отправляются из подконтрольной республике Ясиноватой.