Вокзал в Донецке впервые за пять лет начнет отправлять пригородные поезда

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Железнодорожный вокзал Донецка с 19 августа впервые за последние пять лет начнет отправлять и принимать электрички, поезда начнут ходить пока только в пригород, сообщили в среду в пресс-службе госпредприятия самопровозглашенной Донецкой народной республики "Донецкая железная дорога".
"С 19 августа назначается движение ряда пригородных поездов с вокзала Донецк", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным предприятия, с вокзала будут отправляться электрички в подконтрольные ДНР населенные пункты Мандрыкино и Еленовка.
Донецкий железнодорожный вокзал до начала конфликта в Донбассе считался одним из самых современных на Украине. На его реконструкцию к чемпионату Европы по футболу в 2012 году было потрачено более 120 миллионов долларов. Ежесуточно он принимал до 35 тысяч пассажиров и более 60 поездов, в том числе из России и Казахстана. В начале конфликта он подвергался обстрелам. В августе 2014 года из-за боевых действий полностью прекратил принимать и отправлять поезда. В ДНР заявляли, что полноценную работу вокзал сможет возобновить только после прекращения боевых действий. Пока же пассажирские поезда к границе с Россией и в ЛНР отправляются из подконтрольной республике Ясиноватой.