Во Франции вандалу, свалившему статую де Голля, дали семь месяцев тюрьмы

Статуя французскому лидеру была открыта 18 июня на площади, которая носит его имя. После матча между командами Сенегала и Алжира, состоявшегося в ночь на 20 июля, в центр города устремились фанаты алжирской сборной и свалили с основания статую де Голля, являвшегося французским президентом в 1959-1969 годах.