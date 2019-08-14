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РИА Новости

Во Франции вандалу, свалившему статую де Голля, дали семь месяцев тюрьмы

19:08 14.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Суд в нормандском городе Эврё приговорил местного жителя к семи месяцам тюремного заключения по обвинению в повреждении статуи генерала Шарля де Голля, которую в конце июля свалили в ходе беспорядков, сопровождавших матч сборных Алжира и Сенегала на Кубок Африки, сообщает радиостанция France Bleu.
Статуя французскому лидеру была открыта 18 июня на площади, которая носит его имя. После матча между командами Сенегала и Алжира, состоявшегося в ночь на 20 июля, в центр города устремились фанаты алжирской сборной и свалили с основания статую де Голля, являвшегося французским президентом в 1959-1969 годах.
В среду перед судом в Эврё предстал мужчина сенегальского происхождения. Его вину в вандализме удалось установить благодаря материалам камер видеонаблюдения.
Из семи месяцев тюремного заключения три месяца составляет условный срок.
Бронзовый памятник будет восстановлен не ранее осени, поскольку создавшая его мастерская художественного литья находится на каникулах, отмечает радио.
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Шарль де ГолльФранцияВ мире
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