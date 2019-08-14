Кейт Бланшетт заявила о намерении завершить актерскую карьеру

"Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно. И я уверена, что зрители во всем мире, увидев этот фильм, скажут: "О, да, пришло время ей остановиться", и я заранее попросила у всех прощения", - ответила актриса на вопрос о том, насколько серьезны ее намерения.