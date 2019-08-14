Стало известно, когда выйдет книга "Если бы Киану Ривз был твоим парнем"

"Кто из нас не любит сидеть дома? А если бы в вашем доме был Киану Ривз, то выходить точно бы не пришлось. Не забудьте только приготовить стакан с холодным шоколадным молоком - он его обожает. Еще говорят, что Киану может играть за диджейским пультом до самого утра".