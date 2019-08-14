Стало известно, когда выйдет книга "Если бы Киану Ривз был твоим парнем"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Новая книга американской писательницы Марисы Полански "Если бы Киану Ривз был твоим парнем: муж, миф, бомба!" выйдет 26 ноября, сообщает Entertainment Weekly.
Полански включила в книгу биографическую информацию об актере, а также его известные цитаты, которые стали вирусными в Сети. Материал она оформила в виде шуточного руководства.
"Кто из нас не любит сидеть дома? А если бы в вашем доме был Киану Ривз, то выходить точно бы не пришлось. Не забудьте только приготовить стакан с холодным шоколадным молоком - он его обожает. Еще говорят, что Киану может играть за диджейским пультом до самого утра".
Иллюстрации для издания создали художники Мэри Кейт МакДевитт, Джей Редер, Вериника Чен и Анника Лиденберг.
Мариса Полански - писательница и редактор из Нью-Йорка. Она написала серию развивающих детских книг, в которую вошли "Сегодня я гонщик", "Сегодня я танцор", "Сегодня я ветеринар" и другие. Каждое издание выходило с красочными картинками.
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