В Гонконге аэропорт ввел особый режим контроля после наплыва протестующих

ГОНКОНГ, 14 авг – РИА Новости. Только пассажиры с действительными в следующие 24 часа авиабилетами и документами, удостоверяющими личность, могут теперь попасть на территорию международного аэропорта Гонконга, сообщили РИА Новости в пресс-службе одного из самых загруженных транспортных хабов планеты.

Специальный режим контроля был введен в среду после того, как в течение двух предыдущих дней работа аэропорта была парализована демонстрантами, оккупировавшими залы прилетов и вылетов.

Особый режим будет действовать, пока не будет опубликовано сообщение об его отмене.

"Только вылетающие пассажиры с авиабилетами, действительными в течение следующих 24 часов, и документами, удостоверяющими личность, смогут войти в здания терминалов аэропорта", - сообщили в пресс-службе.

Администрация рекомендует пассажирам прибывать за три часа до вылета для прохождения всех необходимых процедур.

Остальным лицам, желающим сопроводить вылетающих пассажиров или встретить прибывающих, не рекомендуется ехать в аэропорт за исключением крайне необходимости.