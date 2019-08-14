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РИА Новости

В Гонконге аэропорт ввел особый режим контроля после наплыва протестующих

18:53 14.08.2019
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© REUTERS / Tyrone SiuАкция протеста в аэропорту Гонконга
Акция протеста в аэропорту Гонконга
© REUTERS / Tyrone Siu
Акция протеста в аэропорту Гонконга. Архивное фото
ГОНКОНГ, 14 авг – РИА Новости. Только пассажиры с действительными в следующие 24 часа авиабилетами и документами, удостоверяющими личность, могут теперь попасть на территорию международного аэропорта Гонконга, сообщили РИА Новости в пресс-службе одного из самых загруженных транспортных хабов планеты.
Специальный режим контроля был введен в среду после того, как в течение двух предыдущих дней работа аэропорта была парализована демонстрантами, оккупировавшими залы прилетов и вылетов.
Акция протеста в аэропорту Гонконга
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Особый режим будет действовать, пока не будет опубликовано сообщение об его отмене.
"Только вылетающие пассажиры с авиабилетами, действительными в течение следующих 24 часов, и документами, удостоверяющими личность, смогут войти в здания терминалов аэропорта", - сообщили в пресс-службе.
Администрация рекомендует пассажирам прибывать за три часа до вылета для прохождения всех необходимых процедур.
Остальным лицам, желающим сопроводить вылетающих пассажиров или встретить прибывающих, не рекомендуется ехать в аэропорт за исключением крайне необходимости.
В среду утром администрация аэропорта получила судебное постановление, запрещающее проводить протесты и демонстрации на территории аэропорта за исключением специально отведенных двух зон в дальних концах зала прилетов. В настоящее время в аэропорту остаются несколько десятков протестующих в одной из отведённых зон в зале прилетов.
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