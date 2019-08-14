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РИА Новости

В Гонконге применили слезоточивый газ для разгона толпы

18:43 14.08.2019
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© REUTERS / Tyrone SiuКитайская полиция применяет перцовый спрей для разгона протестующих
Китайская полиция применяет перцовый спрей для разгона протестующих
© REUTERS / Tyrone Siu
Китайская полиция применяет перцовый спрей для разгона протестующих. Архивное фото
ГОНКОНГ, 14 авг - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые собрались возле полицейского участка в районе Самсейпоу, сообщают местные СМИ.
Несколько сот демонстрантов сжигали бумажные деньги с изображениями официальных лиц по случаю Фестиваля голодных духов. Однако некоторые из них начали светить лазерами в окна полицейского участка, к 20.30 (15.30 мск) сотрудники полиции вышли на улицу и предупредили, что начнут операцию по разгону.
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Демонстранты проигнорировали предупреждение, что вынудило полицию применить слезоточивый газ около 22.00 по местному времени (17.00 мск).
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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