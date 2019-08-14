В Гонконге применили слезоточивый газ для разгона толпы

Несколько сот демонстрантов сжигали бумажные деньги с изображениями официальных лиц по случаю Фестиваля голодных духов. Однако некоторые из них начали светить лазерами в окна полицейского участка, к 20.30 (15.30 мск) сотрудники полиции вышли на улицу и предупредили, что начнут операцию по разгону.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.