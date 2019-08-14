Власти Йемена приостановили работу аэропорта в Адене из-за сепаратистов

ДОХА, 14 авг - РИА Новости. Международно признанное правительство Йемена распорядилось приостановить работу международного аэропорта в административном центре Южного Йемена Адене и перенести все рейсы в аэропорт города Сайуна в восточной провинции Хадрамаут из-за действий сепаратистов, захвативших Аден, сообщил в среду в микроблоге в социальной сети Международно признанное правительство Йемена распорядилось приостановить работу международного аэропорта в административном центре Южного Йемена Адене и перенести все рейсы в аэропорт города Сайуна в восточной провинции Хадрамаут из-за действий сепаратистов, захвативших Аден, сообщил в среду в микроблоге в социальной сети Twitter советник министра информации Йемена Мухтар ар-Рахби.

В Адене, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Совету, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец Маашик. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены.

"Международно признанное правительство приостановило работу международного аэропорта в Адене и перевело все рейсы в аэропорт Сайуна. Такое решение принял министр транспорта Салех аль-Джабвани, а не арабская коалиция в связи с тем, что Аден считается оккупированной столицей со стороны совершивших переворот временных группировок, которых поддерживают ОАЭ", - отметил ар-Рахби.

Ранее арабский телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что аэропорт Адена был закрыт арабской коалицией, которую возглавляет Саудовская Аравия, которая перестала выдавать разрешения на полеты самолетов из этой воздушной гавани.

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, а также ряд йеменских политиков поддержку сепаратистам оказывают ОАЭ. В минувший понедельник наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейид Аль Нахайян нанес визит в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с королем и кронпринцем, после чего Аль Нахайян заявил о единстве позиций двух стран в отношении конфликта в Йемене и призвал йеменских соперников в Адене сесть за стол переговоров.