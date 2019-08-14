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РИА Новости

Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета

18:40 14.08.2019
29447
© РИА Новости / Евгений БиятовПрилавок с куриными яйцами
Прилавок с куриными яйцами
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Британка Бетани Россер едва не лишилась зрения после попытки сварить яйца по рецепту из интернета, пишет The Sun.
В инструкции, которую 22-летняя девушка нашла в Сети, говорилось, что яйца можно сварить в микроволновке, предварительно их посолив - автор рецепта утверждал, что соленая вода якобы не позволит скорлупе взорваться.
"По инструкции яйца надо было подогревать от шести до восьми минут. На всякий случай я вынула их через шесть", - цитирует Россер портал.
Как только девушка открыла микроволновку, яйца взорвались.
Пострадавшая сразу вызвала скорую помощь, однако часть обожженной кожи успела слезть с лица. Кроме того, Россер повредила правый глаз, который сейчас видит по-прежнему плохо.
Медики не дают гарантий, что зрение у девушки восстановится. Россер назвала произошедшее худшим и самым страшным днем в жизни.
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