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РИА Новости

Лидер "Ночных волков" оценил навыки Путина за рулем мотоцикла

18:38 14.08.2019 (обновлено: 18:48 14.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин за рулем мотоцикла "Урал" с коляской на международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе. 10 августа 2019
Президент Владимир Путин за рулем мотоцикла Урал с коляской на международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе. 10 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Владимир Путин за рулем мотоцикла "Урал" с коляской на международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе. 10 августа 2019
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) высоко оценил навыки президента Владимира Путина по управлению мотоциклом.

"В президенте России присутствует лихость, кураж и молодость. Это мои наблюдения. К примеру, для того чтобы подняться на мотоцикле в гору, да еще и с двумя пассажирами, каждый из которых весит в два раза больше, чем водитель, надо иметь высокое мастерство управления мотоциклом. Это даже не очень просто для человека с большим опытом. Словно президент каждый день ездит в Кремль на мотоцикле. Нашему президенту вполне по силам справиться и с мотоциклом, и с КамАЗом", — сказал Хирург РИА Новости.

Он подчеркнул, что приезд Путина на байк-шоу стал для всех неожиданностью.
"До последнего дня никто в это не верил. Хотя, конечно, приезд президента был логичен. "Ночным волкам" — 30 лет, пять лет "Русской весны", десять лет судьбоносному байк-шоу в Севастополе. Все это не могло остаться незамеченным", — добавил Залдастанов.
На прошлой неделе Путин побывал на организованном "Ночными волками" международном байк-шоу в Севастополе. Они приехал туда за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева. В мае прошлого года Путин за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали автомобильную часть моста через Керченский пролив. После поездки глава государства заявил, что все сделано качественно и в срок.
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Сергей Аксенов (политик)Владимир ПутинКрымРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ну так и флаг ему в руки! Пусть управляет мотоциклом, а не страной! Страна - это не мотоцикл. И даже не КАМАЗ.
14 августа, 18:49
Антип Утин
1710008
Пора уже Залдастанову за лесть какое-то повышение подкинуть,на TV какую-нибудь патриотическипропагандистскую передачку с ним открыть.Не все же верхом на мотцикле кататься.
14 августа, 20:24
Слава Мишкич
510005
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