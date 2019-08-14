Лидер "Ночных волков" оценил навыки Путина за рулем мотоцикла

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) высоко оценил навыки президента Владимира Путина по управлению мотоциклом.
"В президенте России присутствует лихость, кураж и молодость. Это мои наблюдения. К примеру, для того чтобы подняться на мотоцикле в гору, да еще и с двумя пассажирами, каждый из которых весит в два раза больше, чем водитель, надо иметь высокое мастерство управления мотоциклом. Это даже не очень просто для человека с большим опытом. Словно президент каждый день ездит в Кремль на мотоцикле. Нашему президенту вполне по силам справиться и с мотоциклом, и с КамАЗом", — сказал Хирург РИА Новости.
Он подчеркнул, что приезд Путина на байк-шоу стал для всех неожиданностью.
"До последнего дня никто в это не верил. Хотя, конечно, приезд президента был логичен. "Ночным волкам" — 30 лет, пять лет "Русской весны", десять лет судьбоносному байк-шоу в Севастополе. Все это не могло остаться незамеченным", — добавил Залдастанов.
На прошлой неделе Путин побывал на организованном "Ночными волками" международном байк-шоу в Севастополе. Они приехал туда за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева. В мае прошлого года Путин за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали автомобильную часть моста через Керченский пролив. После поездки глава государства заявил, что все сделано качественно и в срок.