Лидер "Ночных волков" оценил навыки Путина за рулем мотоцикла

"В президенте России присутствует лихость, кураж и молодость. Это мои наблюдения. К примеру, для того чтобы подняться на мотоцикле в гору, да еще и с двумя пассажирами, каждый из которых весит в два раза больше, чем водитель, надо иметь высокое мастерство управления мотоциклом. Это даже не очень просто для человека с большим опытом. Словно президент каждый день ездит в Кремль на мотоцикле. Нашему президенту вполне по силам справиться и с мотоциклом, и с КамАЗом", — сказал Хирург РИА Новости.