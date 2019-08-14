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РИА Новости

СК проверит данные об обрушении крыши жилого дома в Подмосковье

18:36 14.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Следователи проверят информацию СМИ о том, что в Пушкинском районе Подмосковья в жилом доме обрушилась крыша, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По ее словам, 14 августа в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в поселке Назарово Пушкинского района пенсионерам "приходится жить в нечеловеческих условиях". В их доме рухнула кровля, под завалами могли оказаться люди. При этом, согласно сюжету, сотрудники администрация Пушкинского района осмотрели квартиры дома и предложили жильцам на время ремонта переезд во временное жилье. Однако жильцы от него отказались, требуя признать дом аварийным и непригодным для проживания, и ждут переселения в новые квартиры.
"По данной информации СМИ следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий.
Автомобиль скорой помощи
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Ольга ВрадийСледственный комитет РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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