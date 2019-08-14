СК проверит данные об обрушении крыши жилого дома в Подмосковье

По ее словам, 14 августа в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в поселке Назарово Пушкинского района пенсионерам "приходится жить в нечеловеческих условиях". В их доме рухнула кровля, под завалами могли оказаться люди. При этом, согласно сюжету, сотрудники администрация Пушкинского района осмотрели квартиры дома и предложили жильцам на время ремонта переезд во временное жилье. Однако жильцы от него отказались, требуя признать дом аварийным и непригодным для проживания, и ждут переселения в новые квартиры.