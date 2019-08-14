Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T18:31Z
https://ria.ru/20190814/1557509356.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155749/10/1557491077_0:183:3063:1906_1036x0_80_0_0_87cd671c607135c235f7a248a845e025.jpg
РИА Новости

Конгресс США призвал Китай отказаться от подавления протестов в Гонконге

18:31 14.08.2019
589
© REUTERS / Tyrone SiuАкция протеста в аэропорту Гонконга
Акция протеста в аэропорту Гонконга
© REUTERS / Tyrone Siu
Акция протеста в аэропорту Гонконга. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Комитет по международным делам палаты представителей США опубликовал заявление с призывом к Китаю отказаться от подавления мирных протестов в Гонконге.

"Спустя 30 лет после жестокой расправы Коммунистической партии Китая (КПК) над мирными демократическими протестующими на площади Тяньаньмэнь, мы обеспокоены тем, что Китай снова рассматривает возможность жестокого подавления мирных протестов. Мы настоятельно призываем Китай избегать такой ошибки, которая будет встречена всеобщим осуждением и быстрыми последствиями", - говорится в заявлении главы комитета Элиота Энгела и старшего члена комитета Майкла Маккола.

Конгрессмены отметили, что комитет палаты представителей "призывает Пекин прекратить посягательство на автономию Гонконга". "Никакие иностранные державы не разжигают это несогласие. Это является результатом последовательных нарушений Пекином своих обязательств по выполнению воли народа Гонконга", - следует из опубликованного сообщения.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
Полиция Гонконга применяет слезоточивый газ для разгона протестующих
Вчера, 11:38РИА Новости
МИД Китая вновь призвал США "не совать нос в дела Гонконга"
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм завила во вторник, что насильственные действия демонстрантов толкают город в точку невозврата и делают его опасным местом.
Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших проведения демократических реформ. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.
33211031
Обсудить 4
Протесты в ГонконгеМайкл МакколКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Сенатор предложила продумать защитные меры на случай выхода США из ВТО
РИА
Новости
Протестующие в Гонконге, Китай
США обеспокоены сообщениями о движении китайских военных у границ Гонконга
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Выход США из ВТО нанес бы ущерб мировой экономике, считает эксперт
Акция протеста в аэропорту Гонконга
США отвергли обвинения, что за протестами в Гонконге стоят иностранные силы
Лента
новостей
Центр киберисследований в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк
В Совбезе рассказали о новой американской концепции "Выяви и пристыди"
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель перечислила "хорошие причины" для размещения войск США в Германии
Полиция Гонконга применяет слезоточивый газ для разгона протестующих
МИД Китая вновь призвал США "не совать нос в дела Гонконга"
Карта США с отмеченными кибератаками, происходящими в реальном времени, на стене в офисе компании занимающейся компьютерной безопасностью
Совбез обвинил США в нечестной борьбе на IT- рынке
Китайская полиция применяет перцовый спрей для разгона протестующих
В Гонконге применили слезоточивый газ для разгона толпы
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Символическая труба газопровода Ямал — Европа
Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп заявил о росте инвестиций в США
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель назвала условие расширения сотрудничества с Россией
Датская полиция осматривает место происшествия возле полицейского участка на улице Хермодсгаде в Копенгагене. 10 августа 2019
Дания может усилить контроль на границе с Швецией после взрыва в столице
Франц Клинцевич. Архивное фото
Клинцевич оценил слова Меркель о вине России в распаде ДРСМД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
23:25К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan
23:19Постпред Польши сообщила возможную дату заседания по Кашмиру в Совбезе ООН
23:15В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре
Лента новостейМолния