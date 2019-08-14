Конгресс США призвал Китай отказаться от подавления протестов в Гонконге

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Комитет по международным делам палаты представителей США опубликовал заявление с призывом к Китаю отказаться от подавления мирных протестов в Гонконге.

"Спустя 30 лет после жестокой расправы Коммунистической партии Китая (КПК) над мирными демократическими протестующими на площади Тяньаньмэнь, мы обеспокоены тем, что Китай снова рассматривает возможность жестокого подавления мирных протестов. Мы настоятельно призываем Китай избегать такой ошибки, которая будет встречена всеобщим осуждением и быстрыми последствиями", - говорится в заявлении главы комитета Элиота Энгела и старшего члена комитета Майкла Маккола.

Конгрессмены отметили, что комитет палаты представителей "призывает Пекин прекратить посягательство на автономию Гонконга". "Никакие иностранные державы не разжигают это несогласие. Это является результатом последовательных нарушений Пекином своих обязательств по выполнению воли народа Гонконга", - следует из опубликованного сообщения.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм завила во вторник, что насильственные действия демонстрантов толкают город в точку невозврата и делают его опасным местом.