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РИА Новости

Выход США из ВТО нанес бы ущерб мировой экономике, считает эксперт

18:23 14.08.2019 (обновлено: 18:24 14.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ЛОНДОН, 14 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Угроза президента США Дональда Трампа покинуть ВТО – это очередной удар по мировой торговой системе, который в случае реализации может нанести ущерб мировой экономике и глобальному экономическому росту, прокомментировал РИА Новости экономист Кембриджского университета Майкл Китсон.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО, "если это потребуется". Он убежден, что правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война. Трамп также назвал "ужасным решением" допуск КНР в ВТО.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Вчера, 15:51Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Тупиковый путь". Политолог об угрозе Трампа в отношении ВТО В Кремле отреагировали на угрозу Дональда Трампа покинуть ВТО ‒ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом случае существование организации будет под большим вопросом. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik оценил угрозу президента США.
По мнению Китсона, угроза выйти из ВТО – очередной удар администрации Трампа по многосторонней торговой системе, а также следствие его скептического отношения к многосторонним институтам. "США уже и так тихо подрывают ВТО, блокируя назначение апелляционного органа, который бы разрешал торговые споры", - подчеркнул собеседник агентства.
"Проблема для мировой стабильности в том, что Трамп глубоко скептически относится к роли многосторонних институтов. Кроме того, он рассматривает международную торговлю как игру с нулевой суммой, а не двигатель взаимовыгодного роста", - добавил Китсон.
Экономист отметил, что Трамп панически опасается экономического могущества Китая, что также добавляет резкости в его решениях. "Да, это (КНР - ред.) самая большая экономика с точки зрения роста, но ВВП Китая на душу населения составляет менее 30% по сравнению с США", - отметил Китсон.
"Успешное функционирование ВТО жизненно важно для функционирования эффективной многосторонней торговой системы, а воинственность Трампа нанесет ущерб мировой торговле и экономическому росту", - подчеркнул Китсон.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:34РИА Новости
В Кремле прокомментировали возможный выход США из ВТО
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Дональд ТрампВсемирная торговая организацияКембриджский университетСШАВ мире
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