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РИА Новости

Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая

18:20 14.08.2019 (обновлено: 18:43 14.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабло пункта обмена валют
Табло пункта обмена валют
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Табло пункта обмена валют. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Рубль ускорил снижение вслед за нефтью, доллар превысил отметку в 66 рублей, свидетельствуют данные торгов.
На Московской бирже американская валюта расчетами "завтра" на 18:16 дорожала на 1,09 рубля — до 66,02 рубля, курс евро — на 1,06 рубля, до 73,60 рубля.
В ходе торгов доллар поднимался до 66,06 рубля — максимума с 3 мая.
Стоимость нефти Brent падает на 4,4% — до 58,62 доллара за баррель.
Мировые цены на черное золото снижаются на фоне новостей о росте запасов в США.
По данным Американского института нефти, за минувшую неделю запасы неожиданно выросли на 3,7 миллиона баррелей после уменьшения на 3,4 миллиона баррелей неделей ранее.
Официальные данные от Министерства энергетики страны опубликуют позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,775 миллиона баррелей.
Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
13 августа, 08:00РИА Новости
Трамп приготовил экстремальный сценарий обвала доллара
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Динамика курсов валютЭкономика
Популярные комментарии
Еще неделю назад писаки пророчили как будет девальвирован доллар и какая Америку ждет катастрофа... Как обычно америкосы не оправдали надежд зато наши правители приложили неимоверные усилия для "стабильности и улучшения" жизни... Ждем повышения стоимости бензина и далее по цепочке...
14 августа, 19:43
Ксюша Дорофеева
1000102
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