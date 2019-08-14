Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Рубль ускорил снижение вслед за нефтью, доллар превысил отметку в 66 рублей, свидетельствуют данные торгов.

На Московской бирже американская валюта расчетами "завтра" на 18:16 дорожала на 1,09 рубля — до 66,02 рубля, курс евро — на 1,06 рубля, до 73,60 рубля.

В ходе торгов доллар поднимался до 66,06 рубля — максимума с 3 мая.

Стоимость нефти Brent падает на 4,4% — до 58,62 доллара за баррель.

Мировые цены на черное золото снижаются на фоне новостей о росте запасов в США.

По данным Американского института нефти, за минувшую неделю запасы неожиданно выросли на 3,7 миллиона баррелей после уменьшения на 3,4 миллиона баррелей неделей ранее.