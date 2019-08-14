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РИА Новости

Тюменские археологи нашли древнейшее захоронение гуннов

18:17 14.08.2019 (обновлено: 18:18 14.08.2019)
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© РИА Новости / Тюменский государственный университет / Татьяна ДубровинаТюменский государственный университет
Тюменский государственный университет
© РИА Новости / Тюменский государственный университет / Татьяна Дубровина
Тюменский государственный университет. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Группа археологов Тюменского государственного университета обнаружила во время раскопок древнейшее захоронение гуннов - кочевого народа, вторгшегося в 370-х годах из Азии в Восточную Европу, сообщает пресс-служба ТюмГУ.
"Археологи под руководством профессора, доктора исторических наук Натальи Петровны Матвеевой во время раскопок в деревне Старо Лыбаево на урочище Устюг обнаружили древнейшее захоронение гуннов, представителей тюркских племен. В ходе раскопок были найдены останки погребенных с вытянутыми башнеобразными черепами", - говорится в сообщении.
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По данным ученых, считалось, что яйцеголовые становятся настоящими лидерами, в раннем младенчестве будущим воинам гунны бинтовали головы. Как отметили в ТюмГУ, собранный материал сможет помочь раскрыть ответ на вопрос, почему древние азиатские кочевники гунны сперва поселились в Сибири, а не Европе.
По данным вуза, экспедиция длилась шесть недель, в ней принимали участие 40 студентов, аспирантов и волонтеров Института социально-гуманитарных наук.
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Университетская наукаНавигатор абитуриентаНаталья МатвееваТюменский государственный университетРИА Наука
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