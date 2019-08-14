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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В ОП Москвы запустили обучение наблюдателей за выборами в МГД

18:13 14.08.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Обучение наблюдателей от Общественной палаты Москвы, которые будут контролировать процесс голосования и подсчет результатов на выборах в Мосгордуму 8 сентября, стартовало в среду, сообщил руководитель аппарата ОП Москвы Алексей Спиваков.
Он напомнил, что всего в качестве наблюдателей от столичной ОП на выборах будут работать 6 246 человек. По его словам, 74% зарегистрированных - это горожане в возрасте от 18 до 35 лет, 57% из них ранее уже работали в качестве общественных наблюдателей.
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"В этот раз мы готовы закрыть все избирательные участки наблюдателями, их 1 616, включая несколько участков для электронного голосования",- сказал Спиваков.
Он добавил, что обучение продлится около трёх недель.
Как отметила заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами ОП Москвы Ольга Кириллова, обучение пройдет в несколько этапов.

"Само обучение планируется организовать в формате двух частей. Первая часть позволит узнать теоретические основы проведения выборов. Вторая часть будет включать в себя организационные вопросы с момента регистрации, с момента, как участвовать, что говорить, где находиться, куда обращаться в случае серьезных проблем",- сказала Кириллова.

Она отметила, что наблюдение в день выборов 8 сентября будет многоступенчатым, будет и видеонаблюдение, и традиционное наблюдение на участках, а новеллой этой избирательной кампании станет электронное голосование, за которым будет организовано отдельное наблюдение.
"Если серьезные нарушения, вы будете знать, куда обращаться, в первую очередь в штаб, ну и мобильная группа опытных людей, имеющих юридическую подготовку, будет выезжать вам на помощь, таких групп будет возможность выезжать порядка четырех",- отметила Кириллова.
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В первый день обучения две группы по 250 человек получили методические пособия и прошли первый инструктаж от представителей ОП Москвы и преподавателей кафедры юриспруденции МГУУ.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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