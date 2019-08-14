Посол Пакистана поблагодарил Россию за поддержку членства республики в ШОС

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пакистан гордится членством в Шанхайской организации сотрудничества, благодарен России за поддержку вступления в ШОС, заявил посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.

"Пакистан гордится своим членством в ШОС и благодарен РФ, и всем странам-членам ШОС за поддержку вступления Пакистана в эту организацию", - сказал посол на торжественном приёме.

Он подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество является "ключом долгосрочной стабильности и прогресса процветания региона ШОС".

Отвечая на вопрос РИА Новости о ближайших двусторонних контактах, дипломат сообщил, что "они постоянно обсуждаются, ожидаются, но пока нет подробностей ". "В Пакистане всегда рады визитам официальных лиц из России", - добавил он.