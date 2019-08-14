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РИА Новости

Посол Пакистана поблагодарил Россию за поддержку членства республики в ШОС

18:11 14.08.2019
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© AFP 2019 / Farooq NaeemПосол Пакистана в Москве Кази Халилулла
Посол Пакистана в Москве Кази Халилулла
© AFP 2019 / Farooq Naeem
Посол Пакистана в Москве Кази Халилулла. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пакистан гордится членством в Шанхайской организации сотрудничества, благодарен России за поддержку вступления в ШОС, заявил посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.
"Пакистан гордится своим членством в ШОС и благодарен РФ, и всем странам-членам ШОС за поддержку вступления Пакистана в эту организацию", - сказал посол на торжественном приёме.
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Он подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество является "ключом долгосрочной стабильности и прогресса процветания региона ШОС".
Отвечая на вопрос РИА Новости о ближайших двусторонних контактах, дипломат сообщил, что "они постоянно обсуждаются, ожидаются, но пока нет подробностей ". "В Пакистане всегда рады визитам официальных лиц из России", - добавил он.
Пакистан 14 августа отмечает национальный праздник - День независимости.
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