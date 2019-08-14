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РИА Новости
Задержание Атамбаева

В ОБСЕ призвали снять арест с имущества канала, подконтрольного Атамбаеву

18:10 14.08.2019
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВЕНА, 14 авг - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в среду призвал власти Киргизии пересмотреть решение о наложении ареста на имущество телеканала "Апрель".
Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала "Апрель", подконтрольного экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе министерства внутренних дел страны.
"Я обеспокоен арестом на имущество телеканала "Апрель" и приостановкой его деятельности. Хотя я полностью осведомлен об исключительных обстоятельствах, при которых было принято это решение, я призываю соответствующие власти пересмотреть его. Свободу и разнообразие СМИ следует сохранять даже в трудных ситуациях", - заявил Дезир, его цитирует пресс-служба ОБСЕ.
Он также отметил, что безопасность журналистов, освещающих политические события, должны соблюдать все участники.
Эфирное вещание телеканала "Апрель", наряду с несколькими другими каналами, было заблокировано 7 августа в первый день спецоперации по задержанию бывшего главы государства.
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Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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