Москалькова заявила, что не в праве проверять законность дела о беспорядках

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала, что у нее нет полномочий лично проверять законность возбуждения уголовных дел и арестов после несогласованных акций в Москве, но она направила обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить аргументы обращения правозащитников.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках в Москве. Затем с аналогичной просьбой, но уже не только в прокуратуру, но и к омбудсменам обратилась председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова.

"У меня нет таких полномочий - проверять законность, проверять лично законность и давать квалификацию. Идет следствие. Со своей стороны я, получив обращение ко мне правозащитников по этой теме, написала обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить те аргументы, которые были в обращении даны", - сказала РИА Новости Москалькова.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.