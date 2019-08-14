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РИА Новости

Москалькова заявила, что не в праве проверять законность дела о беспорядках

18:05 14.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала, что у нее нет полномочий лично проверять законность возбуждения уголовных дел и арестов после несогласованных акций в Москве, но она направила обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить аргументы обращения правозащитников.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках в Москве. Затем с аналогичной просьбой, но уже не только в прокуратуру, но и к омбудсменам обратилась председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова.
"У меня нет таких полномочий - проверять законность, проверять лично законность и давать квалификацию. Идет следствие. Со своей стороны я, получив обращение ко мне правозащитников по этой теме, написала обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить те аргументы, которые были в обращении даны", - сказала РИА Новости Москалькова.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу.
Активист партии Яблоко Валерий Костенок в Басманном суде Москвы. 12 августа 2019
12 августа, 17:40РИА Новости
В Москве арестовали четырнадцатого фигуранта дела о беспорядках
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Татьяна МоскальковаЯблокоГенеральная прокуратура РФМосковская городская думаЮрий ЧайкаМихаил ФедотовМоскваРоссияПроисшествия
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