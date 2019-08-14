На Ямале десять миллионов мальков муксуна выпустят в реки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Собский рыбоводный завод выпустит 10 миллионов мальков муксуна в реки Обь-Иртышского бассейна Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора Ямала.

"Собский рыбоводный завод завершает сезон красивым числом: 10 миллионов мальков пополнят реки Обь-Иртышского бассейна благодаря поддержке "Газпромнефть-Ямала" и крупного проекта "Газ Ямала", который реализует "Газпромнефть-Развитие". Финальный в этом году выпуск молоди ценной северной рыбы стартовал на побережье реки Собь", - говорится в сообщении.

Мероприятие проходит поэтапно: из-за большого объема рыбы выпуск продолжается несколько дней. Тщательный подсчет ведет комиссия, в которую входят представители региональных органов власти и Федерального агентства по рыболовству. Всего в реки Обь-Иртышского бассейна в 2019–2020 годы по заявкам двух ямальских предприятий "Газпром нефти" выпустят более 25 миллионов мальков. Компания является крупнейшим заказчиком муксуна и чира среди организаций ТЭК, сотрудничающих с Собским рыбоводным заводом.

"Разработка месторождения в арктических широтах требует от компании особого и бережного отношения к окружающей среде. Восполнение водных биоресурсов – важная часть экологических обязательств предприятия в регионе. Это реальный, системный вклад нефтяников в поток общих усилий, главная задача которых – сохранение хрупкой природы Ямала", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Газпромнефть-Ямала" Алексея Овечкина.

Работа по искусственному воспроизводству ценных видов рыб для правительства Ямала является одним из приоритетных направлений. В округе принята и реализуется "дорожная карта" развития аквакультуры.