Поезд, посвященный коллекции Щукина, запущен в московском метро

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Тематический поезд, посвященный выставке "Щукин. Биография коллекции" запущен в среду на кольцевой линии московского метрополитена.

В оформлении вагонов тематического поезда использованы изображения произведений из собрания русского мецената Сергея Щукина, а также рисунков тканей, производившихся на фабрике, которой владел коллекционер.

"Мне кажется, что это очень хорошая идея, она украсит жизнь многих людей, в метро будет ходить поезд, наполненный художественными образами импрессионистов. Кто-то знает, кто такой Щукин, кто-то заинтересуется и узнает", - сказала гендиректор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак на церемонии запуска поезда.

Лошак отметила, что сотрудникам ГМИИ, принимавшим участие в разработке оформления поезда, хотелось "праздничного отношения к миру, в котором звучит слов красота".

Цель проекта – поддержать идею выставки "Щукин. Биография коллекции" и рассказать широкой аудитории об одном из главных мировых собраний искусства европейского модернизма.

Поезд будет курсировать по Кольцевой линии метрополитена до 1 февраля.

На выставке "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ представлены произведения одного из наиболее значительных собраний искусства европейского модернизма, которое охватывает художественные течения конца XIX - начала ХХ века. Посетители музея увидят полотна Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Андре Дерена и других мастеров, которые хранятся в собраниях Пушкинского музея и Эрмитажа.