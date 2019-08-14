Либертарианская партия согласна на условия мэрии Москвы по акции 25 августа

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Либертарианская партия, выступающая организатором публичного мероприятия 25 августа, согласна с предложением мэрии Москвы отказаться от проведения шествия в центре города и провести только митинг на проспекте Академика Сахарова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко.

Ранее Либертарианская партия подала в мэрию заявление на согласование шествия по Бульварному кольцу у Пушкинской площади и митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа. Власти Москвы предложили провести митинг без шествия на внешней стороне проспекта Сахарова с установкой сцены напротив дома 12, сообщил РИА Новости первый замглавы департамента региональной безопасности столицы Василий Олейник.