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РИА Новости

Либертарианская партия согласна на условия мэрии Москвы по акции 25 августа

17:55 14.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание мэрии на Тверской улице в Москве
Здание мэрии на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Либертарианская партия, выступающая организатором публичного мероприятия 25 августа, согласна с предложением мэрии Москвы отказаться от проведения шествия в центре города и провести только митинг на проспекте Академика Сахарова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко.
Ранее Либертарианская партия подала в мэрию заявление на согласование шествия по Бульварному кольцу у Пушкинской площади и митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа. Власти Москвы предложили провести митинг без шествия на внешней стороне проспекта Сахарова с установкой сцены напротив дома 12, сообщил РИА Новости первый замглавы департамента региональной безопасности столицы Василий Олейник.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
"Мы готовы отказаться о марша, но требуем митинг со сценой на Сахарова, 12", - сказала Петрушенко.
272202246
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Василий ОлейникМоскваОбщество
Популярные комментарии
Кто такие?
14 августа, 18:29
ВВероника
7100006
Скучно господа! Вот во Франции умеют проводить мероприятия! Взять хотя бы желтые жилеты! Есть что вспомнить! Зрелищно,красиво! И толк есть! А у нас занимаются словоблудием и показухой!
14 августа, 19:19
Исмаил Тугушев
741104
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