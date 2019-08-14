Главную икону храма ВС "Спас нерукотворный" впервые доставили на Урал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Главную икону храма Вооруженных сил России "Спас Нерукотворный" впервые доставили на Урал, сообщает в среду Центральный военный округ (ЦВО).

"Икона главного храма Минобороны РФ "Спас нерукотворный" прибыла в Челябинск на военный аэродром, откуда доставлена в Свято-Симеоновский кафедральный собор", - говорится в сообщении.

С 14 по 18 августа икона будет выставлена в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска, а с 18 по 22 августа – в храме Преображения Господня города Чебаркуль, откуда ее доставят в Екатеринбург.

"Спас нерукотворный" сопровождает ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова, уточняет ЦВО.

В течение года икону провезут по многим соединениям и воинским частям российской армии, по храмам Русской православной церкви, чтобы святыне могли поклониться не только тысячи военнослужащих, но и православные верующие в разных уголках страны. На своем пути она побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 тысяч километров, отмечает округ.