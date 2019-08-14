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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Главную икону храма ВС "Спас нерукотворный" впервые доставили на Урал

17:55 14.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСолдаты роты Почетного караула у главной иконы храма вооруженных сил РФ "Спас Нерукотворный"
Солдаты роты Почетного караула у главной иконы храма вооруженных сил РФ Спас Нерукотворный
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Главную икону храма Вооруженных сил России "Спас Нерукотворный" впервые доставили на Урал, сообщает в среду Центральный военный округ (ЦВО).
"Икона главного храма Минобороны РФ "Спас нерукотворный" прибыла в Челябинск на военный аэродром, откуда доставлена в Свято-Симеоновский кафедральный собор", - говорится в сообщении.
С 14 по 18 августа икона будет выставлена в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска, а с 18 по 22 августа – в храме Преображения Господня города Чебаркуль, откуда ее доставят в Екатеринбург.
"Спас нерукотворный" сопровождает ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова, уточняет ЦВО.
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28 апреля, 01:26Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл освятил икону "Спас Нерукотворный" для главного храма ВС
В течение года икону провезут по многим соединениям и воинским частям российской армии, по храмам Русской православной церкви, чтобы святыне могли поклониться не только тысячи военнослужащих, но и православные верующие в разных уголках страны. На своем пути она побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 тысяч километров, отмечает округ.
Свое путешествие икона начала в городе-герое Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, в главном храме Вооруженных сил России в Москве.
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Религия и мировоззрениеМинистерство обороны РФОбщество
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