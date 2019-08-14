Медведчук заявил о готовности помогать другим партиям на Украине

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его политсила готова помогать другим партиям, которые будут пытаться изменить ситуацию на Украине в вопросах мира, экономики, коммунальных тарифов.

"Даже находясь в оппозиции, в вопросах мира, изменения экономики, борьбы с коммунальными тарифами, непосильными для наших граждан, мы готовы помогать любым политическим силам, которые будут пытаться эту ситуацию изменить", - написал Медведчук в Twitter в среду.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.