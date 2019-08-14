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РИА Новости

Захватившие Аден сепаратисты создадут администрацию на юге Йемена

17:51 14.08.2019 (обновлено: 17:53 14.08.2019)
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© Fotolia / robnawГород Аден, Йемен
Город Аден, Йемен
© Fotolia / robnaw
Город Аден, Йемен. Архивное фото
КАИР, 14 авг - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Захватившие йеменский город Аден сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена создадут временную администрацию на юге страны, заявил РИА Новости член президиума движения Насыр аль-Хабаджи.
В Адене, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны переехало правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Совету, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец Маашик. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены.
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По словам Хабаджи, Переходный совет Южного Йемена призывает к "восстановлению независимости государства Южный Йемен". Член президиума движения отметил, что ранее "Южный Йемен был состоявшимся, международно-признанным государством".
"Независимость Южного Йемена произойдет, мы к ней приближаемся. Это послужит и югу Йемена, и установлению мира во всем Йемене. Более того, это послужит стабильности в регионе, национальной безопасности арабских стран, чья стабильность связана с районом пролива Баб-эль-Мандеб и Аденом", - сказал аль-Хабаджи.
По словам политика, "в последующие дни юг Йемена будет управляться временной национальной администрацией".
Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.
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Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.
Южный регион страны с населением в четыре миллиона человек добивается независимости и возвращения статус-кво, существовавшего до объединения севера и юга в 1990 году в единое государство, во главе которого встал президент Северного Йемена Али Абдалла Салех. Сепаратистские тенденции вылились в 1994 году в вооруженное противостояние армейских частей севера и юга, закончившееся победой северян.
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