Захватившие Аден сепаратисты создадут администрацию на юге Йемена

КАИР, 14 авг - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Захватившие йеменский город Аден сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена создадут временную администрацию на юге страны, заявил РИА Новости член президиума движения Насыр аль-Хабаджи.

В Адене, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны переехало правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Совету, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец Маашик. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены.

По словам Хабаджи, Переходный совет Южного Йемена призывает к "восстановлению независимости государства Южный Йемен". Член президиума движения отметил, что ранее "Южный Йемен был состоявшимся, международно-признанным государством".

"Независимость Южного Йемена произойдет, мы к ней приближаемся. Это послужит и югу Йемена, и установлению мира во всем Йемене. Более того, это послужит стабильности в регионе, национальной безопасности арабских стран, чья стабильность связана с районом пролива Баб-эль-Мандеб и Аденом", - сказал аль-Хабаджи.

По словам политика, "в последующие дни юг Йемена будет управляться временной национальной администрацией".

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.