Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T18:13Z
https://ria.ru/20190814/1557506829.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155750/66/1557506625_0:0:2800:1576_1036x0_80_0_0_d50b9435914e7d7bd77a23509348c140.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Митрохина зарегистрировали кандидатом от "Яблока" на выборах в Мосгордуму

17:50 14.08.2019 (обновлено: 18:13 14.08.2019)
1057
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКандидат в депутаты Московской городской Думы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин
Кандидат в депутаты Московской городской Думы от партии Яблоко Сергей Митрохин
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Окружная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" по 43-му округу.
Накануне Мосгорсуд обязал зарегистрировать политика.
Окружной избирком ранее отказал Митрохину в регистрации, указав на большое количество брака в подписях избирателей. Политик обжаловал это решение в Московской городской избирательной комиссии, которая постановила вернуть документы в округ на перепроверку.
Однако и после повторного изучения подписных листов Митрохину отказали в регистрации. Он обжаловал это решение в Мосгорсуде.
Элла Памфилова
Вчера, 12:41Выборы в Мосгордуму
Памфилова оценила решение Митрохина подать в суд из-за недопуска на выборы
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107).
При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
2 августа, 08:00Выборы в Мосгордуму
Выборы в Москве: соблюдение закона и претензия на исключительность
9511667
Обсудить 7
Выборы в МосгордумуСергей МитрохинЯблокоМосковская городская думаПолитика
Рекомендуем
Центр киберисследований в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк
В Совбезе рассказали о новой американской концепции "Выяви и пристыди"
РИА
Новости
Символическая труба газопровода Ямал — Европа
Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа
Путин посмотрел «Спартак» и поцеловал руку маленькой балерине
Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе
Вид на курортный поселок Коктебель
В России ответили на слова британского постпреда о Крыме
Лента
новостей
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Первое заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины в Киеве
Депутаты Рады устроили перепалку из-за русского языка
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
Новый президент Литвы выступил против "Северного потока — 2"
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
В НАТО назвали маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27 "небезопасным"
Документы, связанные с пактом Молотова-Риббентропа, представили в Москве
В Москве представили документы, связанные с пактом Молотова — Риббентропа
Празднование Национального дня Швеции. 6 июня 2005
"Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма"
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
В России отреагировали на обвинение Меркель в распаде ДРСМД
Элла Памфилова
Памфилова оценила решение Митрохина подать в суд из-за недопуска на выборы
Прилавок с куриными яйцами
Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета
Мужчина с ребенком на улице Шанхая
Почему перед китайцами извинились и когда извинятся перед Россией
Табло пункта обмена валют
Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
23:25К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan
23:19Постпред Польши сообщила возможную дату заседания по Кашмиру в Совбезе ООН
23:15В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре
Лента новостейМолния