Митрохина зарегистрировали кандидатом от "Яблока" на выборах в Мосгордуму

Кандидат в депутаты Московской городской Думы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Окружная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" по 43-му округу.

Накануне Мосгорсуд обязал зарегистрировать политика.

Окружной избирком ранее отказал Митрохину в регистрации, указав на большое количество брака в подписях избирателей. Политик обжаловал это решение в Московской городской избирательной комиссии, которая постановила вернуть документы в округ на перепроверку.

Однако и после повторного изучения подписных листов Митрохину отказали в регистрации. Он обжаловал это решение в Мосгорсуде.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107).

При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.