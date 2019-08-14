В поселке Пангоды ЯНАО отремонтируют шесть километров дорог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Шесть километров автомагистралей будет отремонтировано в этом году в поселке Пангоды Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора Ямала.

Глава региона Дмитрий Артюхов продолжает автопробег по востоку Ямала. Губернатор побывал в самом крупном поселке Надымского района – Пангодах. Здесь Артюхова интересовало, как идут дорожные ремонты, благоустройство и темпы строительства жилья. Первое, что посмотрел губернатор, – реконструкция проезда Газовиков. Дорожники уже сняли старый асфальт, отсыпали дорогу щебнем, устанавливают бордюры.

"До конца этого сезона дорога протяженностью 1752 метра будет готова, заверили строители. Всего в Пангодах в этом году будет отремонтировано 10 проблемных участков – это шесть километров поселковых автомагистралей", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, главную улицу поселка – Мира – со следующего года начнут капитально реконструировать.

"Не только асфальт, но и бордюры, освещение. Учитывая, что большой трафик проходит через город, она должна выглядеть по-другому. И с точки зрения комфорта, и безопасности", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

Глава поселка Игорь Ярош подчеркнул, что за последние 10 лет впервые в поселке капитально ремонтируют дороги.

"До этого деньги были только на ямочный ремонт, даже текущий практически не делали. В этом году получили финансирование столько, сколько мы попросили, поэтому смогли развернуть масштабные работы", - отметил глава поселка.

Параллельно идет благоустройство населенного пункта – за лето в поселке появятся шесть детских площадок, больше зелени на улице и мест для прогулок. Ровно через год в Пангодах сдадут две жилые пятиэтажки по улице Энергетиков – на 64 и 77 квартир. В большинство из них заедут переселенцы из ветхого и аварийного жилья.