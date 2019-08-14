Российские морпехи выиграли конкурс АрМИ-2019 "Морской десант"

КАЛИНИНГРАД, 14 авг - РИА Новости. Команда морской пехоты ВМФ России одержала победу в конкурсе Армейских международных игр-2019 "Морской десант", сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.

Конкурс проходил на полигоне Балтийского флота "Хмелевка" в Калининградской области. В нем приняли участие около 200 морских пехотинцев из РФ, Китая, Ирана и Венесуэлы.

"Судейская комиссия определила результаты международного конкурса. Победу одержала команда морской пехоты ВМФ России… На втором месте команда морской пехоты народно-освободительной армии Китая, на третьем месте морские пехотинцы Исламской Республики Иран", - сказал Мартов.

Во время финального этапа конкурса команды морских пехотинцев на боевых машинах БТР-82А преодолели все препятствия третьего этапа конкурса – "Эстафета". Участникам необходимо было на бронетранспортерах БТР-82А преодолеть трассу с различными препятствиями около 11 километров, выполнить нормативы по стрельбе из вооружения боевых машин, а также выйти на плав в Балтийское море.