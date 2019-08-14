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РИА Новости

Российские морпехи выиграли конкурс АрМИ-2019 "Морской десант"

17:45 14.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМорские пехотинцы Балтийского Флота
Морские пехотинцы Балтийского Флота
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 14 авг - РИА Новости. Команда морской пехоты ВМФ России одержала победу в конкурсе Армейских международных игр-2019 "Морской десант", сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.
Конкурс проходил на полигоне Балтийского флота "Хмелевка" в Калининградской области. В нем приняли участие около 200 морских пехотинцев из РФ, Китая, Ирана и Венесуэлы.
"Судейская комиссия определила результаты международного конкурса. Победу одержала команда морской пехоты ВМФ России… На втором месте команда морской пехоты народно-освободительной армии Китая, на третьем месте морские пехотинцы Исламской Республики Иран", - сказал Мартов.
Во время финального этапа конкурса команды морских пехотинцев на боевых машинах БТР-82А преодолели все препятствия третьего этапа конкурса – "Эстафета". Участникам необходимо было на бронетранспортерах БТР-82А преодолеть трассу с различными препятствиями около 11 километров, выполнить нормативы по стрельбе из вооружения боевых машин, а также выйти на плав в Балтийское море.
Мартов отметил, что российская команда стала победителем и предыдущих этапов - "Полосы препятствий" и "Тропы выживания", причем на второй с результатом 25 минут и 6 секунд морпехи установили рекорд армейских игр.
Военнослужащие во время открытия международного конкурса полевой выучки среди воинских подразделений ВДВ Десантный взвод
13 августа, 14:11РИА Новости
Российская команда выиграла конкурс АрМИ-2019 "Десантный взвод"
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АрМИ-2019ВМФ РФБезопасность
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