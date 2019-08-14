Сербия раскритиковала отказ Северной Македонии выдать косовского боевика

БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Отказ Северной Македонии в выдаче по международному ордеру Сербии бывшего боевика Освободительной армии Косово (ОАК) нарушает международное право и оскорбляет память его жертв, заявил министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.

Верховный суд в Скопье в среду подтвердил решение уголовного суда о невыдаче Белграду бывшего боевика ОАК Томора Морины. Морина был задержан при въезде в Северную Македонию из Косово 24 июля по международному ордеру Интерпола. Власти Сербии подозревают его в многочисленных преступлениях против сербского населения Косово и Метохии в ходе конфликта 1998-1999 годов. К освобождению Морины за время содержания в изоляторе в Скопье призывали косовоалбанские власти и северомакедонский вице-премьер Буяр Османи.

Верховный суд в Скопье постановил, что Морина является гражданином самопровозглашенного Косово и Великобритании, а преступления, в которых он подозревается в Сербии, совершены на территории республики Косово, "поэтому условий для выдачи его Сербии нет". Ожидается, что он вскоре вернется в Приштину.

"Решение … говорит о том, что они нарушили сущность международного права и глубоко задели память о всех невинных жертвах подозреваемого Морины … Вызывает сожаление и тот факт, что СМИ в Приштине и функционеры вскоре после задержания заявили, что решение будет таковым, что бросает тень на весь процесс", - цитирует сербское МВД заявление Стефановича.

Министр подчеркнул, что ордер на международный розыск и арест остается в силе, потому что "военные преступления не имеют срока давности".