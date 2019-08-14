Круглый стол к 80-летию пакта Молотова – Риббентропа

Участники:
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ.
К разговору приглашены представители Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.
23 августа исполняется 80 лет со дня подписания Договора о ненападении между СССР и Германией, более известного как пакт Молотова – Риббентропа. Почему Советский Союз вынужден был пойти на соглашение с гитлеровской Германией? Какие события этому предшествовали? Почему не увенчалось успехом стремление СССР создать коалицию против Третьего рейха? Какие планы были у руководства Британии, Франции, Польши в конце 1930-х годов относительно Советского Союза? Хотели ли они вообще коалиции с СССР против нацизма?
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- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ.
К разговору приглашены представители Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.
23 августа исполняется 80 лет со дня подписания Договора о ненападении между СССР и Германией, более известного как пакт Молотова – Риббентропа. Почему Советский Союз вынужден был пойти на соглашение с гитлеровской Германией? Какие события этому предшествовали? Почему не увенчалось успехом стремление СССР создать коалицию против Третьего рейха? Какие планы были у руководства Британии, Франции, Польши в конце 1930-х годов относительно Советского Союза? Хотели ли они вообще коалиции с СССР против нацизма?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
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