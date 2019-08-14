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РИА Новости

Круглый стол к 80-летию пакта Молотова – Риббентропа

17:42 14.08.2019 (обновлено: 17:43 14.08.2019)
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22 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Пакт Молотова – Риббентропа: правда и мифы, которые его окружают".
Участники:
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ.

К разговору приглашены представители Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.

23 августа исполняется 80 лет со дня подписания Договора о ненападении между СССР и Германией, более известного как пакт Молотова – Риббентропа. Почему Советский Союз вынужден был пойти на соглашение с гитлеровской Германией? Какие события этому предшествовали? Почему не увенчалось успехом стремление СССР создать коалицию против Третьего рейха? Какие планы были у руководства Британии, Франции, Польши в конце 1930-х годов относительно Советского Союза? Хотели ли они вообще коалиции с СССР против нацизма?

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