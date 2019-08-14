В Подмосковье один человек погиб в крупном ДТП

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пять машин столкнулись в Подольском городском округе Подмосковья, один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.

"В 16.30 сегодня на 40 километре автодороги М-2 "Крым" в Подольском городском округе произошло столкновение пяти единиц автотранспорта. В результате ДТП один человек погиб. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.