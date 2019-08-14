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РИА Новости
Чувашская республика

На развитие спорта в Чувашии до 2024 года направят более 500 млн рублей

17:26 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛегкая атлетика. Архивное фото
Легкая атлетика. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ЧЕБОКСАРЫ, 14 авг – РИА Новости. До 2024 года в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" власти Чувашии планируют направить свыше 514 миллионов рублей федеральных средств и 24 миллиона рублей из республиканского бюджета на развитие спорта, сообщил министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов на заседании регионального правительства.
Как сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии, министр отметил, что при поддержке главы республики Михаила Игнатьева в текущем году впервые за последние годы из республиканского бюджета выделено 96,5 миллиона рублей на капитальный ремонт муниципальных учреждений физкультуры и спорта.

"Сегодня еще более 30 объектов спорта нуждаются в капитальном ремонте. В этой связи было предложено сформировать программу капитального ремонта спортивных объектов на трехлетний период", - привели в пресс-службе слова министра.

Пресс-служба уточняет, что в рамках нацпроекта в этом году в Чебоксарах продолжится строительство Регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе имени А. В. Кочетова. Строительство планируется завершить в следующем году.
Кроме того, в девяти муниципальных районах Чувашии до конца года будут оборудованы уличные спортивные площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО. Пять спортивных школ олимпийского резерва будут оснащены новым специализированным спортивно-технологическим оборудованием.
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В пресс-службе добавили, что в рамках оздоровительной акции "Час здоровья для пожилых" жители Чувашии старшего возраста смогут посещать спортивные комплексы на льготных условиях, также для старшего поколения будут организованы специальные оздоровительные занятия.
По данным пресс-службы, в прошлом году Минспортом Чувашии были проведены 435 массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 350 тысяч человек, в том числе открытый Кубок России по женской вольной борьбе на призы главы Чувашской Республики, 80 всероссийских, 14 межрегиональных и 340 республиканских соревнований.
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