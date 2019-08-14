Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T17:29Z
https://ria.ru/20190814/1557505429.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155679/05/1556790595_0:134:3298:1989_1036x0_80_0_0_7b0664d606dcba0dc23deec2053d7592.jpg
РИА Новости

Российские Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

17:26 14.08.2019 (обновлено: 17:29 14.08.2019)
614
© Sputnik / Перейти в фотобанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей, продолжительность полета составила более четырех часов, сообщили в Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваториями Баренцева и Норвежского морей". - говорится в сообщении.
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
21 мая, 14:53РИА Новости
ВВС США сопроводили российские ракетоносцы при полете над Арктикой
Как уточнили в военном ведомстве, полет длился более четырех часов. На отдельных этапах полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского моря, Тихого океана в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, подчеркнули в Минобороны.
2100000
Обсудить 1
Норвежское мореТу-95МСБаренцево мореВоздушно-космические силы РоссииРоссияБезопасность
Рекомендуем
Вид на Гурзуф
В Крыму нашли захоронения третьего века до нашей эры
РИА
Новости
Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
На Западе открыто выступают за превентивные кибератаки, заявили в Совбезе
Карта США с отмеченными кибератаками, происходящими в реальном времени, на стене в офисе компании занимающейся компьютерной безопасностью
Совбез обвинил США в нечестной борьбе на IT- рынке
Крокодил
На Филиппинах крокодил съел десятилетнего мальчика
Лента
новостей
Французский актер Жерар Депардье перед показом фильма Долина любви на Международном каннском кинофестивале
Жерар Депардье покинул фестиваль во Франции из-за журналистов
Газопровод Сила Сибири
"Газпром" подключил Чаяндинское месторождение к газопроводу "Сила Сибири"
Программирование
В Крыму отразили массированную хакерскую атаку на госпорталы региона
Ноутбук
В Совбезе назвали самые частые цели кибератак
Автомобиль ФСБ России
В Саратове изъяли около восьми килограммов наркотиков в жилом доме
Станция Аточа в Мадриде
В Испании проходит забастовка железнодорожников
Центр киберисследований в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк
В Совбезе рассказали о новой американской концепции "Выяви и пристыди"
Президент Аргентины Маурисио Макри
Президент Аргентины призвал оппозицию сесть за стол переговоров
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД рассказали о странах, которые хотят участвовать в работе ШОС
Мемориал Яд Вашем, посвященный жертвам Холокоста, в Иерусалиме
Мировые лидеры съедутся в Израиль на крупнейший форум памяти Холокоста
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Подмосковье один человек погиб в крупном ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
23:25К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan
23:19Постпред Польши сообщила возможную дату заседания по Кашмиру в Совбезе ООН
23:15В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре
Лента новостейМолния