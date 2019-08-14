Российские Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей, продолжительность полета составила более четырех часов, сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваториями Баренцева и Норвежского морей". - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, полет длился более четырех часов. На отдельных этапах полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.