В Крыму нашли захоронения третьего века до нашей эры

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Археологи в ходе раскопок в Кировском районе Крыма, в районе села Ореховка, обнаружили остатки сооружений и захоронения, датируемые III веком до нашей эры – так называемого катакомбного периода, которые позднее использовались и в раннем античном периоде, рассказала журналистам научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН Ирина Рукавишникова.

Археологи сделали находку при раскопках в районе почти исчезнувшего кургана в поле. Раскопки проводились специалистами Института археологии РАН в июне-июле 2019 года, в них принимали участие 10 ученых. Руководство осуществляла Ирина Рукавишникова.

"При снятии территории около этого курганного пространства мы вышли на большую по площади территорию, где исследовали интересные конструкции – такие как спиральные и кольцевые незамкнутые рвы, которые были расположены вплотную и не пересекали друг друга и относились к катакомбному времени – так называемые катакомбные кольца. Внутри рвов мы обнаружили тончайшие остатки погребений", - сказала Рукавишникова.

Дальнейшие исследования археологов позволили открыть погребения людей, покрытых охрой, а также погребения более позднего – раннего античного периода.

"В этих катакомбах мы открыли погребения людей, покрытых охрой, относящихся к катакомбной культуре… Это время перехода от ямной культурно-исторической общности к катакомбному времени. Это примерно конец третьего – начало второго тысячелетия до нашей эры", - сказала ученый, отметив, что часть погребений была перемещена за счет проседания конструкций.

Ученые нашли рядом с погребениями частички керамики и бронзы. Найденные объекты были использованы людьми в раннем железном веке (конец пятого – начало четвертого века до нашей эры) для создания могильника и поминальных сооружений, рассказала археолог. Здесь были найдены хиосская и гераклейская амфоры, которые свидетельствовали о дате погребений. Ученые также обнаружили одно погребение воина времен ранней античности. Воину было около 60 лет, при нем в могильнике был длинный меч, россыпь наконечников стрел и два копья, сказала Рукавишникова.