Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T17:22Z
https://ria.ru/20190814/1557505005.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155182/16/1551821695_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_008249da1c2cf2794cb4397d5c9b3777.jpg
РИА Новости

В Крыму нашли захоронения третьего века до нашей эры

17:20 14.08.2019 (обновлено: 17:22 14.08.2019)
1091
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Археологи в ходе раскопок в Кировском районе Крыма, в районе села Ореховка, обнаружили остатки сооружений и захоронения, датируемые III веком до нашей эры – так называемого катакомбного периода, которые позднее использовались и в раннем античном периоде, рассказала журналистам научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН Ирина Рукавишникова.
Археологи сделали находку при раскопках в районе почти исчезнувшего кургана в поле. Раскопки проводились специалистами Института археологии РАН в июне-июле 2019 года, в них принимали участие 10 ученых. Руководство осуществляла Ирина Рукавишникова.

"При снятии территории около этого курганного пространства мы вышли на большую по площади территорию, где исследовали интересные конструкции – такие как спиральные и кольцевые незамкнутые рвы, которые были расположены вплотную и не пересекали друг друга и относились к катакомбному времени – так называемые катакомбные кольца. Внутри рвов мы обнаружили тончайшие остатки погребений", - сказала Рукавишникова.

Дальнейшие исследования археологов позволили открыть погребения людей, покрытых охрой, а также погребения более позднего – раннего античного периода.
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида
11 июля, 13:16РИА Новости
В крымской пещере "Таврида" обнаружили уникальные минералы
"В этих катакомбах мы открыли погребения людей, покрытых охрой, относящихся к катакомбной культуре… Это время перехода от ямной культурно-исторической общности к катакомбному времени. Это примерно конец третьего – начало второго тысячелетия до нашей эры", - сказала ученый, отметив, что часть погребений была перемещена за счет проседания конструкций.
Ученые нашли рядом с погребениями частички керамики и бронзы. Найденные объекты были использованы людьми в раннем железном веке (конец пятого – начало четвертого века до нашей эры) для создания могильника и поминальных сооружений, рассказала археолог. Здесь были найдены хиосская и гераклейская амфоры, которые свидетельствовали о дате погребений. Ученые также обнаружили одно погребение воина времен ранней античности. Воину было около 60 лет, при нем в могильнике был длинный меч, россыпь наконечников стрел и два копья, сказала Рукавишникова.
Раскопки на этой территории ранее активно велись во время строительства северо-крымского канала. Сейчас активизация исследований связана со строительством трассы "Таврида" в Крыму.
Археологи в Крыму
31 мая, 10:32РИА Новости
Крымские археологи назвали санкции Украины за раскопки бестолковыми
2701012
Обсудить 1
КрымРИА Наука
Рекомендуем
Тюменский государственный университет
Тюменские археологи нашли древнейшее захоронение гуннов
РИА
Новости
Карта США с отмеченными кибератаками, происходящими в реальном времени, на стене в офисе компании занимающейся компьютерной безопасностью
Совбез обвинил США в нечестной борьбе на IT- рынке
Центр киберисследований в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк
В Совбезе рассказали о новой американской концепции "Выяви и пристыди"
Прилавок с фруктами на Дорогомиловском рынке в Москве
Ученые назвали продукты, снижающие риск рака у курильщиков
Лента
новостей
Газопровод Сила Сибири
"Газпром" подключил Чаяндинское месторождение к газопроводу "Сила Сибири"
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Российские Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Символическая труба газопровода Ямал — Европа
Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа
Программирование
В Крыму отразили массированную хакерскую атаку на госпорталы региона
Порошок куркумы
Гериатр назвал продукт, который поможет отсрочить деменцию
Французский актер Жерар Депардье перед показом фильма Долина любви на Международном каннском кинофестивале
Жерар Депардье покинул фестиваль во Франции из-за журналистов
Мемориал Яд Вашем, посвященный жертвам Холокоста, в Иерусалиме
Мировые лидеры съедутся в Израиль на крупнейший форум памяти Холокоста
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель перечислила "хорошие причины" для размещения войск США в Германии
Датская полиция осматривает место происшествия возле полицейского участка на улице Хермодсгаде в Копенгагене. 10 августа 2019
Дания может усилить контроль на границе с Швецией после взрыва в столице
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Путин посмотрел «Спартак» и поцеловал руку маленькой балерине
Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
23:25К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan
23:19Постпред Польши сообщила возможную дату заседания по Кашмиру в Совбезе ООН
23:15В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре
Лента новостейМолния