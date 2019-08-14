В Саратове неадекватная пациентка вырвала клок волос у фельдшера скорой

САРАТОВ, 14 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пациентка в Саратове, которую везли на скорой в больницу, без всякой причины напала на фельдшера и вырвала у нее клок волос, в ситуации разбирается полиция, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

Инцидент произошел около 16.00 (15.00 мск) в Заводском районе города в неподалеку от конечной остановки трамвая №9.

"Поступила информация о неадекватном поведении со стороны пациентки в отношении бригады скорой помощи, которая везла ее на госпитализацию. В салоне машины во время движения она напала на фельдшера и вырвала у нее клок волос. Агрессия была беспричинная. На место вызвана полиция, которая сейчас разбирается с данной ситуацией", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, по линии "02" поступило сообщение о том, женщина в состоянии алкогольного опьянения вела себя агрессивно по отношению к сотрудникам скорой.