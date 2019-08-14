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РИА Новости

В Крыму отразили массированную хакерскую атаку на госпорталы региона

17:17 14.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. В Крыму отразили массированную хакерскую атаку, которая могла ограничить доступ к порталам государственных органов власти, сообщил глава министерства внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.
"Были попытки создать условия, при которых пользователи информационных систем не смогли бы получить доступ к данным ресурсам. Последствия хакерской атаки минимизированы благодаря слаженным действиям профессиональной команды. Пользователи непродолжительное время испытывали затруднения доступа к порталам государственных органов власти, связанные с увеличенным временем ожидания. На данный момент все трудности с доступом к сайтам устранены", – приводит слова Зырянова пресс-служба министерства.
В частности, по данным министерства, злоумышленники пытались блокировать работу интернет-приемной главы республики, портала и электронной почты крымского правительства, а также других сервисов.
Речь идет об одной из разновидностей массированных хакерских атак (DDoS-атак) – SYN-флуд, которая осуществлялась с территории США, Англии, Германии, Украины, Франции, Нидерландов, Южной Кореи, Китая, Японии и других стран, отметили в ведомстве. Продолжалась хакерская атака в течение суток.
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"За время хакерской атаки на вычислительные мощности центра обработки данных суммарно поступило 16,5 млрд аномальных запросов с 1,5 млн разных IP-адресов", - добавили в министерстве.
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