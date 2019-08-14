В Крыму отразили массированную хакерскую атаку на госпорталы региона

"Были попытки создать условия, при которых пользователи информационных систем не смогли бы получить доступ к данным ресурсам. Последствия хакерской атаки минимизированы благодаря слаженным действиям профессиональной команды. Пользователи непродолжительное время испытывали затруднения доступа к порталам государственных органов власти, связанные с увеличенным временем ожидания. На данный момент все трудности с доступом к сайтам устранены", – приводит слова Зырянова пресс-служба министерства.