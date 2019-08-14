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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мировые лидеры съедутся в Израиль на крупнейший форум памяти Холокоста

17:16 14.08.2019
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© AP Photo / Sebastian Scheiner Мемориал "Яд Вашем", посвященный жертвам Холокоста, в Иерусалиме
Мемориал Яд Вашем, посвященный жертвам Холокоста, в Иерусалиме
© AP Photo / Sebastian Scheiner
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Главы государств Северной Америки, Европы и Австралии получили приглашения поучаствовать в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, который пройдет 23 января 2020 года в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Израиле и будет посвящен 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц, а также росту антисемитизма в современном мире, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европейского еврейского конгресса (ЕЕК).
"Когда весь мир готовится отметить 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц, посыл этого мероприятия предельно ясен: в современном мире нет места антисемитизму. Свое участие в памятных мероприятиях уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Австрии Александр Ван дер Беллен", - сообщили в пресс-службе.
Организаторами мероприятия выступают президент ЕЕК и "Всемирного форума памяти Холокоста" Вячеслав Моше Кантор и комплекс "Яд Вашем". Как отметили в ЕЕК, юбилейное мероприятие "будет проходить на фоне резкого роста проявлений антисемитизма с применением насилия и ненависти на почве антисемитизма, особенно в странах Европы".
"Этот форум предоставит мировым лидерам уникальную возможность решительно заявить: "Хватит!" антисемитизму, расизму и нетерпимости, и остановить разжигание ненависти. Фонд "Всемирный форум памяти Холокоста" занимает уникальное положение, предоставляя современным лидерам возможность совместными усилиями претворить свои знания и осведомлённость о Холокосте в конкретные действия, направленные на искоренение антисемитизма и всех других форм ненависти", - приводит пресс-служба слова Кантора.
Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Иудаизм
2 мая, 08:00Религия и мировоззрение
"Европа на грани". Ученые рассказали об антисемитизме в мире
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Религия и мировоззрениеСерджо МаттареллаЭммануэль МакронНовости - Религия и мировоззрениеФранк-Вальтер ШтайнмайерЮНЕСКОМоскваЕвропаСеверная АмерикаВ мире
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