Мировые лидеры съедутся в Израиль на крупнейший форум памяти Холокоста

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Главы государств Северной Америки, Европы и Австралии получили приглашения поучаствовать в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, который пройдет 23 января 2020 года в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Израиле и будет посвящен 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц, а также росту антисемитизма в современном мире, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европейского еврейского конгресса (ЕЕК).

"Когда весь мир готовится отметить 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц, посыл этого мероприятия предельно ясен: в современном мире нет места антисемитизму. Свое участие в памятных мероприятиях уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Австрии Александр Ван дер Беллен", - сообщили в пресс-службе.

Организаторами мероприятия выступают президент ЕЕК и "Всемирного форума памяти Холокоста" Вячеслав Моше Кантор и комплекс "Яд Вашем". Как отметили в ЕЕК, юбилейное мероприятие "будет проходить на фоне резкого роста проявлений антисемитизма с применением насилия и ненависти на почве антисемитизма, особенно в странах Европы".

"Этот форум предоставит мировым лидерам уникальную возможность решительно заявить: "Хватит!" антисемитизму, расизму и нетерпимости, и остановить разжигание ненависти. Фонд "Всемирный форум памяти Холокоста" занимает уникальное положение, предоставляя современным лидерам возможность совместными усилиями претворить свои знания и осведомлённость о Холокосте в конкретные действия, направленные на искоренение антисемитизма и всех других форм ненависти", - приводит пресс-служба слова Кантора.