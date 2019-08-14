В Испании проходит забастовка железнодорожников

МАДРИД, 14 авг - РИА Новости. Сотни поездов были отменены по всей Испании в день забастовки сотрудников железнодорожной компании Renfe, некоторые пассажиры были вынуждены менять свои планы, сообщает корреспондент РИА Новости.

В среду проходит вторая из четырех запланированных забастовок - первая за это лето состоялась 31 июля, следующие запланированы на 30 августа и 1 сентября.

Забастовка в среду (отменены более 300 поездов дальнего сообщения, средней дистанции, пригородные и товарные) проходит накануне "длинных выходных" в стране, когда многие испанцы предпочитают на несколько дней уехать в другие регионы.

Однако неприятных последствий большинству пассажиров удалось избежать. Во-первых, о забастовке было известно заранее. Во-вторых, министерство развития установило минимальные нормы предоставления услуг: поезда пригородного сообщения должны обеспечивать по крайней мере 75% от движения по расписанию в часы пик и 50% в остальное время, поезда на средние дистанции - 65%, дальнего следования, в том числе высокоскоростные, - 78%, товарные поезда - 25%. Забастовка проходит с 12.00 до 16.00 и с 20.00 до 00.00.

"Паники нет, заранее было известно о забастовке и пассажиров предупредили", - рассказала РИА Новости сотрудница Renfe на вокзале "Аточа" в Мадриде. Ее коллега, занимающаяся оказанием услуг клиентам в зоне пригородного сообщения, сказала, что некоторые пассажиры приходили выяснять расписание "из-за неверной информации, которую распространяют некоторые испанские СМИ".

"Одна из газет опубликовала неверный список отмененных поездов, в который включила вообще все поезда в расписании на сегодня", - пояснила она.

Сейчас очередь на обмен билетов в зоне поездов дальнего следования не очень большая - примерно 10-15 человек. В основном в ней те, кто решил поменять билеты по личным обстоятельствам. Но есть и пострадавшие в результате забастовки, объявленной профсоюзом "Всеобщая конфедерация трудящихся" (CGT), который добивается увеличения количества персонала.

"Это безобразие, я ничего не знал о забастовке, и теперь смогу уехать только вечером - раньше мест нет", - говорит мужчина, который собирался отправиться из столицы в Аликанте на высокоскоростном поезде AVE в 14.45.

В Renfe уверяют, что предприняли все необходимые меры, чтобы предупредить пассажиров.

"Вся информация об отмененных поездах есть на нашем сайте. Если человек зарегистрирован на нем, то он получил на электронную почту или на телефон информацию об отмене. Но если у нас нет его данных, он покупал билет без регистрации, то, конечно, могли случиться накладки", - пояснила РИА Новости представитель пресс-службы железнодорожной компании. Она добавила, что те пассажиры, чьи поезда были отменены, могут обменять билеты на другие доступные поезда на этот или следующие дни или вернуть деньги.