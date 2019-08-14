На Вологодчине заработает закрытый в 2013 году стекольный завод

ВОЛОГДА, 14 авг – РИА Новости. Завод по выпуску стеклотары в поселке Сазоново Чагодощенского района Вологодской области, закрывшийся в 2013 году, возобновит работу весной следующего года, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

Сейчас на предприятии идёт подготовка к реконструкции производственных помещений, после чего в цехах установят современное оборудование для стеклотарной промышленности, в том числе печь мощностью 240 миллионов бутылок в год. Предполагаемый объем инвестиций составит 1 миллиард рублей. На возобновляемом производстве будет трудоустроено 120 человек.

"Программа восстановления стеклозавода в Сазоново имеет все шансы стать приоритетным инвестиционным проектом, предусматривающим региональные налоговые льготы. В Чагодощенском районе стекольные производства являются основным видом деятельности, поэтому мы уделяем пристальное внимание ситуации на стекольных заводах региона", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Олега Кувшинникова.