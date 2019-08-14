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РИА Новости
Вологодская область

На Вологодчине заработает закрытый в 2013 году стекольный завод

17:06 14.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтеклянные бутылки
Стеклянные бутылки
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВОЛОГДА, 14 авг – РИА Новости. Завод по выпуску стеклотары в поселке Сазоново Чагодощенского района Вологодской области, закрывшийся в 2013 году, возобновит работу весной следующего года, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.
Сейчас на предприятии идёт подготовка к реконструкции производственных помещений, после чего в цехах установят современное оборудование для стеклотарной промышленности, в том числе печь мощностью 240 миллионов бутылок в год. Предполагаемый объем инвестиций составит 1 миллиард рублей. На возобновляемом производстве будет трудоустроено 120 человек.

"Программа восстановления стеклозавода в Сазоново имеет все шансы стать приоритетным инвестиционным проектом, предусматривающим региональные налоговые льготы. В Чагодощенском районе стекольные производства являются основным видом деятельности, поэтому мы уделяем пристальное внимание ситуации на стекольных заводах региона", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Олега Кувшинникова.

В настоящее время в Вологодской области работают два стекольных предприятия, оба – на территории Чагодощенского района. Рост их производства за полгода составил около 37%. Основные потребители продукции стеклозаводов - поваренные и винные производства.
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