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РИА Новости

На Западе открыто выступают за превентивные кибератаки, заявили в Совбезе

17:06 14.08.2019 (обновлено: 17:20 14.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Официальные круги Запада открыто заявляют о необходимости проведения превентивных кибератак в отношении других стран, подготовка к таким акциям уже становится публичной, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.
"В доктринальных установках западных стран глобальное информационное пространство рассматривается как пространство межгосударственного противоборства, виртуальный театр боевых действий для решения реальных политических, экономических и даже военных задач. Для достижения этих целей Запад разрабатывает все новые и новые способы использования информационных технологий для силового воздействия на своих политических оппонентов", - сказал Храмов в интервью "Российской газете".
"Примечательно, что мероприятия по подготовке к подобным акциям стали носить публичный характер. Так, на сайте Агентства национальной безопасности США в качестве одной из основных задач в программе исследований указано создание "средств проникновения в труднодостижимые цели, которые представляют угрозу государству, где бы, когда бы или от кого бы они ни исходили". Фактически официальные круги стран Запада открыто заявляют о необходимости проведения превентивных кибератак", - добавил замсекретаря СБ.
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