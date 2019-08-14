На Западе открыто выступают за превентивные кибератаки, заявили в Совбезе

"Примечательно, что мероприятия по подготовке к подобным акциям стали носить публичный характер. Так, на сайте Агентства национальной безопасности США в качестве одной из основных задач в программе исследований указано создание "средств проникновения в труднодостижимые цели, которые представляют угрозу государству, где бы, когда бы или от кого бы они ни исходили". Фактически официальные круги стран Запада открыто заявляют о необходимости проведения превентивных кибератак", - добавил замсекретаря СБ.