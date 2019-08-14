В Совбезе рассказали о новой американской концепции "Выяви и пристыди"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. США хотят придать легитимность обвинениям в совершении кибератак, которые выдвигают против других стран, чтобы проводить против этих государств военные операции вплоть до применения ядерного оружия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью США хотят придать легитимность обвинениям в совершении кибератак, которые выдвигают против других стран, чтобы проводить против этих государств военные операции вплоть до применения ядерного оружия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете"

По его словам, для этого американцы продвигают новую концепцию — "Выяви и пристыди" ("Name and shame").

"Они настаивают, что группа стран в одностороннем порядке может выносить вердикт виновности в совершении кибератаки. По их разумению, доказательной базой может стать "коллективная атрибуция" — то есть совместное определение источника атаки", — сказал замсекретаря Совбеза.

Однако технология такой атрибуции не раскрывается, а значит, о достоверности речь не идет, отметил Храмов.

Основным фактором в определении виновного будет, видимо, политический контекст. А доказательным аргументом — известный тезис "хайли лайкли" — "с высокой вероятностью". Оппоненты не хотят слышать никаких доводов, показывающих их неправоту. Цель ясна — легализовать возможность проведения не только информационных, но и военных операций против "неудобных" государств, вплоть до применения ядерных арсеналов", — добавил замсекретаря Совбеза.

Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники рассматривают проблематику безопасного использования информационных и коммуникационных технологий с позиций геополитической конъюнктуры и своекорыстных интересов, а в адрес тех, кого не считают политическими единомышленниками, постоянно выдвигают обвинения в совершении кибератак.

По его словам, горячие головы в США и других англосаксонских странах, входящих в разведывательную структуру так называемых пяти глаз, прекрасно понимают, что достоверно определить источник атак очень сложно.

"Они сходятся на том, что виновником компьютерного инцидента можно объявить любое государство и, ссылаясь на закрепленное Уставом ООН право на самооборону, агитируют за возможность предпринимать любые ответные действия. Что фактически становится возвратом к печально известному в нашей стране периоду 30-х годов прошлого века, когда применялся принцип "объективного вменения" — то есть привлечение человека к уголовной ответственности без установления его вины", — отметил замсекретаря Совбеза.

По мнению Храмова, официальные круги Запада фактически открыто заявляют о необходимости проведения превентивных кибератак. Так, отметил он, на сайте Агентства национальной безопасности США в качестве одной из основных задач в программе исследований указано создание "средств проникновения в труднодостижимые цели, которые представляют угрозу государству, где бы, когда бы или от кого бы они ни исходили".

В июне газета The New York Times написала о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Как утверждалось в статье, эти атаки стали "демонстрацией того, как администрация Трампа использует новые полномочия для более агрессивного развертывания киберинструментов". Президент США опроверг эти утверждения, назвал авторов статьи "трусами" и "врагами народа", а саму газету обвинил в государственной измене.

В Кремле тогда подтвердили, что российские стратегически важные объекты регулярно подвергаются кибератакам из-за рубежа, но соответствующие ведомства успешно борются с этим.