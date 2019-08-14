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РИА Новости

Доходы членов правления "Газпрома" в I полугодии упали в два раза

17:02 14.08.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Доходы членов правления "Газпрома" в первом полугодии 2019 года снизились в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 791,42 миллиона рублей, говорится в отчете компании по РСБУ.
При этом заработная плата членов правления выросла на 4% год к году — до 438,08 миллиона рублей, но премии упали почти в 4 раза - до 338,1 миллиона рублей, а иные виды вознаграждений снизились на 25% - до 15,27 миллиона рублей.
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В состав правления "Газпрома" в настоящее время входят 14 человек. Однако в 2018 году правление компании состояло из 16 человек. За 2018 год доходы членов правления выросли на 4,3% - до 2,551 миллиарда рублей.
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