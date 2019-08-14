В Рязани открыли музейный центр имени А.И. Солженицына

БРЯНСК/РЯЗАНЬ, 14 авг - РИА Новости. Музейный центр имени А. И. Солженицына, посвященный рязанскому периоду жизни писателя и литературной истории региона, открылся в среду в Рязани, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отметил на церемонии открытия центра губернатор Рязанской области Николай Любимов, идея создать в столице региона музейный центр, посвященный Александру Солженицыну, возникла давно и исходила от рязанской общественности.

"Мы понимали сложность и ответственность этой работы. Но для нас было делом чести – воплотить этот проект в жизнь. Мы благодарны за всестороннюю поддержку, которую оказывали нам министерство культуры РФ и лично Наталья Дмитриевна Солженицына. Открытие Музейного центра– это дань нашей любви к творчеству великого русского писателя и глубочайшего уважения к его памяти. Я уверен, что этот музей станет одним из знаковых в нашей стране. Сюда будет приезжать много гостей, которые хотят больше узнать о творчестве Солженицына, о его жизни", - сказал на церемонии открытия губернатор региона Николай Любимов.

Замминистра культуры РФ Алла Манилова отметила, что работа по созданию Музейного центра Солженицына продолжалась на протяжении трех лет совместно с правительством Рязанской области. Новый литературный центр стал частью ФГБУК "Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник".

"Мы получили настоящий современный музей с очень серьезными фондами. Его научная, содержательная концепция уникальна. Одновременно это музей истории Рязанской земли через Солженицына и его произведения, музей истории русской литературы 20 века и музей гражданского подвига наших литераторов", – сказала Манилова.

Она отметила, что сейчас прорабатывается вопрос о дальнейшем развитии Музейного центра имени Солженицына и его продвижении в России и за рубежом. В частности, с 2020 года планируется включить Рязань с центром Солженицына в Национальную программу детского культурно-познавательного туризма "Моя Россия", которая реализуется по поручению президента РФ и является частью национального проекта "Культура".

В свою очередь, президент Русского благотворительного фонда А.И. Солженицына Наталья Солженицына поблагодарила всех, кто участвовал в работе по созданию музея. "Это первый литературный музей в Рязани и по факту – самый большой центр в стране, связанный с писателем. Здесь сконцентрирована огромная информация, сосредоточен огромный потенциал для изучения и дискуссий", – сказала она.