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РИА Новости

В Совбезе предупредили об исчезновении анонимности устройств в интернете

16:56 14.08.2019 (обновлено: 17:20 14.08.2019)
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Анонимность устройств, подключаемых к интернету, в будущем исчезнет, тем самым не станет одной из основных проблем в борьбе с кибератаками, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.
"Одной из основных проблем в противодействии компьютерным атакам является сложность определения источника атаки. Решение этой проблемы лежит в плоскости снижения анонимности глобального информационного пространства", - отметил Храмов в интервью "Российской газете".
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"Полагаем, что в результате человечество придет к обязательной идентификации устройств, подключаемых к мировой сети связи. Это, в свою очередь, позволит уполномоченным структурам суверенного государства более эффективно бороться с противоправными деяниями в информационной сфере", - добавил он.
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