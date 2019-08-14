В Совбезе предупредили об исчезновении анонимности устройств в интернете

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Анонимность устройств, подключаемых к интернету, в будущем исчезнет, тем самым не станет одной из основных проблем в борьбе с кибератаками, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

"Полагаем, что в результате человечество придет к обязательной идентификации устройств, подключаемых к мировой сети связи. Это, в свою очередь, позволит уполномоченным структурам суверенного государства более эффективно бороться с противоправными деяниями в информационной сфере", - добавил он.