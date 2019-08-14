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РИА Новости

В Германии трех иракцев обвинили в подготовке теракта

16:51 14.08.2019
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© AFP 2019 / dpa/ Boris Roessler Сотрудники немецкой полиции в аэропорту Франкфурта-на-Майне, Германия 31 августа 2016
Сотрудники немецкой полиции в аэропорту Франкфурта-на-Майне, Германия 31 августа 2016
© AFP 2019 / dpa/ Boris Roessler
БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения против троих иракцев по делу о подготовке теракта, говорится в заявлении ведомства.
"Двое обвиняемых... подозреваются в подготовке тяжкого преступления против государства и нарушении закона о взрывчатых веществах. Третий... подозревается в оказании двум обвиняемым помощи в совершении тяжкого преступления против государства", - говорится в заявлении.
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По информации следствия, в ноябре 2018 года двое из трех обвиняемых приняли решение совершить в Германии теракт из радикальных исламистских убеждений. С декабря 2018 года они начали подготовку, связавшись с двумя радикально настроенными подельниками за границей, которые, в частности, обещали предоставить обвиняемым взрывчатку. Один из этих подельников, который находился в Великобритании, пытался передать обвиняемым инструкцию для изготовления взрывчатого вещества, но был задержан британскими правоохранителями.
В конце декабря 2018 года двое обвиняемых провели первые опыты с содержимым новогодней пиротехники. Они также решили приобрести огнестрельное оружие, чтобы убить в ходе теракта максимальное число людей, не исповедующих ислам. В этой связи они обратились к третьему обвиняемому с просьбой достать оружие. Тот, будучи проинформированным о целях будущих террористов, обратился к находящемуся под полицейским надзором нелегальному торговцу оружием, но стороны не смогли договориться о цене партии.
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С января 2019 года обвиняемые также разрабатывали планы совершения теракта путем наезда заминированного автомобилем на людей. Предполагалось разместить в машине 10 килограммов взрывчатки. В этих целях они начали подготовку к экзамену для получения водительских прав в Германии.
Мужчины были задержаны в конце января 2019 года, они находятся в предварительном заключении.
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Генпрокуратура ФРГГерманияБерлин (город)В мире
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